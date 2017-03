Familiares de víctimas exigen que se apruebe Ley de Desaparición Forzada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de personas desaparecidas se manifestaron para exigir la aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, así como la intervención de la comunidad internacional para atender la situación en México que, denunciaron, es de “lesa humanidad”.

Al reunirse en el monumento a Cuauhtémoc para sumarse a la Jornada por la Memoria y el Compromiso con las Víctimas de las Mafias, que se realiza desde hace 22 años en Italia, activistas y familiares de desaparecidos de la Red Retoño, Red Alas, Cauce Ciudadano, Libera Asociaciones, Nombres y números contra las Mafias, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Espacio Libre Independiente Marabunta y Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, con el apoyo de la Delegación de la Unión Europea, se manifestaron para demandar que se les brinde “el derecho a la verdad” para reconocer la actual situación de crisis humanitaria por la que atraviesa el país.

En un manifiesto público, los familiares demandaron que se reconozca que el Estado ha sido rebasado “por atrocidades que siguen dejando una huella llena de dolor y secuelas”, que se contabilizan en más de 180 mil homicidios, 250 mil desplazados y más de 30 mil personas desaparecidas en los últimos 10 años de guerra contra el narcotráfico.

Yolanda Morán, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), organización que acuerpa 43 colectivos de familias, acusó a los senadores y representantes de la administración de Enrique Nieto, involucrados en el diseño de la ley de desaparición, de mantener en “la congeladora” la legislación.

Morán Isáis sostuvo que los puntos que tienen retenida la ley se centran en la insistencia del gobierno federal en denominar a la ley como de “personas no localizadas”, eliminando la condición de desaparición, sobre todo forzada, así como en la resistencia a crear una Comisión de Búsqueda, en la que se considere un equipo especializado para localizar restos de desaparecidos de la guerra sucia, y determinar sanciones para superiores jerárquicos y autores materiales responsables de desapariciones forzadas.

“Queremos que el pueblo de México nos apoye para que el Senado saque la ley en este periodo (ordinario de sesiones), ni un periodo más, y la queremos de acuerdo con el documento que le entregamos a Peña Nieto, al Senado y a (Miguel Ángel) Osorio Chong, en el que les decimos cuáles son las necesidades de las familias”, apuntó.

Madre de Dan Jeremeel Fernández Morán, la representante de Fundem aseguró que a las familias les urge la creación de una Comisión de Búsqueda porque la actual Fiscalía Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la PGR, a cargo de Eréndida Cruz Villegas, “no busca, es puro papeleo y oficios; estamos trabajando con el gobierno para sacar esa Comisión de Búsqueda, ellos están amachados que salga como ellos quieren, pero no la vamos a validar si no sale con lo elemental”.

Yolanda Morán aseguró que las familias de desaparecidos están convencidas de que urge la intervención de la comunidad internacional, pues “se está tardando en este problema que es de lesa humanidad y que nadie ha querido tomar”.

Al señalar que las organizaciones de familiares están de acuerdo en que a instancias de la ONU se cree una comisión contra la impunidad y la corrupción, como ocurrió en Guatemala, Morán apuntó que las familias de desaparecidos están en contra de que se legalice la presencia de las fuerzas armadas al frente de la seguridad pública a través de la Ley de Seguridad Interior.

“(Felipe) Calderón anda muy campante por todo el país y él es el responsable” de involucrar a los militares en la guerra contra el narcotráfico, “que lo único que saben es matar, no saben hacer ese trabajo de seguridad ciudadana, van a operativos y matan a todos, no dejan sobrevivientes”, aseguró Yolanda, cuyo hijo fue desaparecido a manos de elementos castrenses.

Luego explicó que “en todo el país, en todos los estados hay fosas clandestinas, en todos los estados hay involucrados funcionarios, y es tan alto el nivel de involucramiento, que es uno de los puntos que la gente del gobierno de Peña Nieto no quiere que aparezca ese punto en la ley, que haga responsables de desaparición forzada a los niveles superiores, porque el policía y el soldado no hacen nomás porque sí si los mandos superiores no están enterados”.

Morán destacó que la intervención internacional se hace urgente ante el involucramiento de autoridades de todos los niveles con el crimen organizado, además de que no hay capacidad para identificar restos rescatados de fosas clandestinas, tanto que funcionarios de la PGR les han dicho que suspendan ese trabajo “porque no hay presupuesto suficiente para poder identificar tanto cuerpo que está saliendo de todos lados”.

Los familiares de los desaparecidos leyeron algunos nombres de las víctimas de la mafia en Italia, así como de desaparecidos en México.