Activista presa en Chiapas pide a sus compañeros no ceder a presiones para entregar sus tierras

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Desde el penal de El Amate, la activista Silvia Juárez Juárez, defensora de la tierra y el territorio en la región zoque de Chiapas, pidió a sus compañeros no ceder ante las presiones de los gobiernos municipal, estatal y federal.

Después de 25 días en prisión, Juárez Juárez dijo que está dispuesta a resistir, si con ello se pone freno a las pretensiones de construir hidroeléctricas, perforar pozos petroleros o permitir la minería extractiva.

La activista, acusada de los delitos de motín, daños y secuestro –presuntamente contra funcionarios municipales tras un incidente de protesta en el que ella no participó, el pasado 13 de febrero–, señaló que su encarcelamiento se debió realmente a su decisión de unirse al movimiento de protesta en contra del despojo de tierras de la región zoque.

Indicó que los delitos de los que la acusan son sólo el pretexto para mantenerla presa. Su delito real, agregó, fue organizarse e instruir a las comunidades para que no permitan que empresas transnacionales se apoderen de sus recursos naturales.

“Hasta hoy llevo 25 días como presa política por defender la tierra que es de nuestros campesinos (…) No dejemos que ese puñado de oportunistas que llegan con trampas al poder la entreguen al mejor postor para envenenarla. No tengan miedo, no se hagan esclavos de él (gobierno). En nuestras manos está defender las tierras”, dijo Silvia Juárez, cuya libertad es exigida por organismos locales, nacionales e internacionales.

Añadió: “Estorbo tanto en sus intereses que me tuvieron que inventar lo de motín, daños y secuestro. Es una vil calumnia. Ustedes tienen la oportunidad de frenar todo esto, no firmen nada, no entreguen copias de sus documentos, porque están caminando por la zona diciendo que me sentenciaron a muchos años. ¿Por qué habrían de hacerlo si yo ni siquiera estuve en el pueblo? Soy inocente. En la zona están caminando el presidente municipal (de Tecpatán) Armando Pastrana Jiménez y el subsecretario de Gobierno.

“No tengamos miedo, primeramente Dios no faltará un ángel para que a ustedes los proteja, pero no les entreguemos nada a esos bandidos, porque para ellos sólo es temporal su trabajo, y las tierras que ustedes trabajan les ha costado el sudor de la frente”, remató.

La mujer exhortó a sus compañeros a defender la tierra, el agua, los bosques y las montañas ante al depredación que se avecina.

Además de Silvia Juárez Juárez, otras 31 personas están en la mira del gobierno con órdenes de aprehensión por los mismos delitos. Todos los involucrados son miembros del movimiento en contra de la exploración y perforación de pozos petroleros en la región zoque.