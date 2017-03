Fausto Vallejo alista demanda contra el periodista Carlos Loret de Mola

MORELIA, Mich. (apro).- El exmandatario Fausto Vallejo reveló, en entrevista telefónica y a través su cuenta de Twitter, que prepara una demanda contra el periodista Carlos Loret de Mola, quien en días pasados criticó al presidente municipal Alfonso Martínez por la reunión que sostuvo con el exejecutivo estatal priista, al que incluso calificó de “narco-exgobernador”

Vallejo Figueroa dio a conocer que va a interponer una demanda por la vía civil contra Loret de Mola, a quien catalogó como “oportunista y extorsionador”.

“Mi respuesta ante las acusaciones sin fundamento de @CarlosLoret, no toleraré calumnias. Exijo retire lo dicho o que presente pruebas”, advirtió.

En entrevista, dijo que sus abogados preparan la demanda contra uno de los conductores estrella de Televisa, de quien –sostuvo– “tiene años acusándome sin fundamentos a mí y a mi familia, y eso ya no lo tolero más”.

Hace dos años, Vallejo Figueroa también intentó demandar al conductor Loret de Mola, mismo que “por todos lados trata de perjudicarme a mí o a mi familia”.

Vallejo adelantó que analiza demandar al periodista. “En su momento, lo estamos pensando”. El priista dijo que el conductor de Televisa ha mentido y deformado información relacionada con él y su hijo Rodrigo.

“Tiene más de dos años que (Loret) ha estado pegando, pegando, pegando”, acusó Vallejo, quien manifestó que las críticas del comunicador arreciaron a raíz de que lo llamó “sicario de la información”.

Exgobernador insistió en defender la inocencia de su hijo, quien apareció en videos difundidos precisamente por Loret de Mola al lado del capo Servando Gómez, líder del grupo criminal Los Caballeros Templarios.

Según el exmandatario, su hijo fue privado de su libertad cuando se dirigía a Ixtapa. “Mi hijo no sabía qué actitud tomar y no sabía inclusive si lo iban a soltar, y yo doy gracias a Dios que no pasó como con el hijo de (Humberto) Moreira”, refirió, en alusión al homicidio de José Eduardo Moreira Rodríguez.

“Esta vez ya no habrá tolerancia contra este mal periodista, desinformador que hace mucho daño a los medios de comunicación, como tantos otros que hay en el país”, soltó el cuatro veces alcalde de Morelia.