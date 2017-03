Reportan ataque terrorista afuera del Parlamento británico (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un tiroteo a las puertas del Parlamento británico ocasionó la suspensión de la sesión en la que estaba presente la primera ministra, Theresa May, quien fue trasladada para su resguardo a otro sitio.

Tras las detonaciones, se pidió a los legisladores presentes en el lugar que permanecieran allí.

El presidente de la Cámara de los Comunes, David Lidingtonn, dijo que un hombre fue abatido a tiros en el exterior del Parlamento británico, luego que atacó a un agente de la Policía con arma blanca.

Además, existen reportes de que en la zona se produjeron varios incidentes.

La Policía dijo que fue alertada por un incidente en el Puente de Westminster y que los agentes presentes en el lugar lo estaban tratando como un suceso con armas de fuego.

“Fuimos contactados alrededor de las 2:40 pm por reportes de un incidente en el Puente de #Westminster. Está siendo tratado como un incidente con armas de fuego – policía en el lugar”, dijo la Policía Metropolitana en su cuenta de Twitter.

Scotland Yard, la Policía metropolitana de Londres, confirmó en Twitter que se había producido un tiroteo, sin mencionar detalles y afirmó que la situación será tratada como un incidente terrorista hasta que la información demuestre lo contrario.

Incident in #Westminster: We are treating this as a terrorist incident until we know otherwise

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 22 de marzo de 2017