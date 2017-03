Fosas de Jojutla demuestran una vez más la criminalidad del Estado: Sicilia

JOJUTLA, Mor. (apro).- El reciente hallazgo de una fosas clandestinas en Jojutla, Morelos, demuestra una vez más la criminalidad del Estado, señaló el fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, quien revivió su grito de hartazgo: “¡Estamos hasta la madre de estas chingaderas”, exclamó.

“Me parece muy grave lo que ocurrió ayer (martes), ahí en las fosas de Jojutla. Hay una pedacería de quién sabe cuántos fragmentos (óseos) que nos lleva a una hipótesis terrible. Ya habíamos dicho que las fosas de Jojutla serían peores que las de Tetelcingo y lo estamos comprobando. ¡Estamos hasta la madre de estas chingaderas!”, exclamó el poeta.

Al inicio del segundo día de trabajos de exhumación, el activista dijo que lo que está saliendo de las fosas de Jojutla, demuestra una vez más la criminalidad del Estado:

“Ahí hay fragmentos de huesos y la Fiscalía (de Morelos) no puede decir que abrirá una carpeta de investigación para todos esos huesos. Para nosotros cada hueso, mientras no nos demuestren lo contrario, representa un cuerpo”.

Dijo que es imposible saber si los huesos estaban tirados antes, lo que “demuestra” que existe “desaparición forzada”, porque además se encontraron ya números de carpetas de investigación de 2007, es decir, de anteriores administraciones.

“Si estas atrocidades también son de administraciones y gobiernos pasados, que los llamen a cuentas. No estamos sólo interesados en saber el paradero y la filiación de estas personas, de esos huesos, estamos interesados en que se haga justicia”, reclamó.

En caso contrario, si no se hace justicia, dijo, “las fosas de estas características seguirán multiplicándose”.

Hizo un llamado a las autoridades federales para que “se dé una explicación de estas atrocidades y que haya un deslinde claro de responsabilidades de lo que ocurrió aquí en Jojutla”.

Un día después de que la Fiscalía de Morelos ofreciera una rueda de prensa en el panteón de Jojutla, para informar que se había encontrado pedazos de hueso y que esperarán a terminar los trabajos de exhumación para determinar lo que ocurre, el poeta dijo que eso no es posible, que debe iniciarse una carpeta de investigación por cada pieza encontrada.

“Nosotros no estamos aquí para respaldar o validar el trabajo de ninguna fiscalía. Estamos aquí para exigir justicia para las personas que se encuentran ahí. Por lo tanto, el fiscal puede seguir realizando su trabajo, pero mientras no se nos expliqué qué está pasando, mientras veamos irregularidades e ilegalidades, no nos callaremos, seguiremos hablando”, advirtió.

Y advirtió:

“No aceptaremos que se traten estas cosas como si fueran normales. Aquí no hay normalidad. Aquí hay una atrocidad. Están igualitas que las de Tetelcingo. No se distinguen mucho de la pedacería que acaban de encontrar en las fosas de (Colinas de Santa Fe) en Veracruz que hizo el crimen organizado. Allá hay que perseguir al crimen organizado y aquí hay que perseguir a las autoridades que hicieron posible esta atrocidad. Y que nos digan claramente a quién pertenecen esos huesos. Estamos hasta la madre de estos encubrimientos y de estas atrocidades”.

Dado que entre los restos óseos hay piezas muy pequeñas que no pueden ser divididas en cuatro muestras para los equipos de peritos, Sicilia Zardaín dijo que esas deben ser analizadas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a menos que no exista presupuesto.

En ese caso, dijo, “debe ser la Procuraduría General de la República (PGR), no puede ser la fiscalía (de Morelos), porque no puede ser juez y parte”

.

Durante las primeras horas de trabajo de este miércoles, cuyas labores de exhumación reiniciaron a las 7:55 de la mañana. El primer cuerpo fue exhumado a las 8:23, otro a las 8:44, uno más a las 9:39 y el cuarto a las 10:10. Los trabajos seguirán a lo largo del día hasta las cinco o seis de la tarde.