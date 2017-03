Un muerto y varios heridos deja ataque terrorista afuera del Parlamento británico (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una mujer murió y varias personas resultaron con heridas “catastróficas” cuando un hombre atropelló a los transeúntes a las afueras del Parlamento británico, para luego dirigirse ante un policía y atacarlo con un cuchillo.

Lo anterior fue reportado por la agencia británica PA citando a un médico del Hospital de Saint Thomas, muy próximo al Parlamento de Westminster, y que recibió a las víctimas.

La policía metropolitana de Londres, Scotland Yard, consideró que se trata de un atentado terrorista.

Woman killed in terror attack in the UK #Parliament building #PrayForLondon

pic.twitter.com/lKY1yv7NsK

— Rajnish (@provedinnocent) 22 de marzo de 2017