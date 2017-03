Morena presenta en CDMX a exlíder patronal como enlace empresarial con AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Morena en la Ciudad de México, Martí Batres, presentó al expresidente de la Coparmex, José Luis Beato, como el enlace entre el líder nacional de este instituto político, Andrés Manuel López Obrador, y los empresarios de la capital del país para “elaborar la agenda empresarial y vinculación con el sector productivo, sus tareas”.

En conferencia de prensa, Batres anunció que el domingo 9 de abril Beato firmará el “Acuerdo político de unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México”, en un acto que se realizará en el Monumento a la Revolución, a las cinco de la tarde.

Batres indicó que las propuestas que recoja Beato se integrarán al proyecto de gobierno de Morena en la Ciudad de México para la elección de 2018.

“Hará todas las tareas de vinculación con todas las cámaras empresariales”, y recogerá las propuestas del sector empresarial para elaborar el programa económico rumbo al 2018, mismo que deberá quedar listo para diciembre de este año, indicó.

Beato, en su oportunidad, explicó que el principal motivo por el que apoya a Morena es debido a que el sector empresarial capitalino está preocupado por las extorsiones y la corrupción que afecta en todo el país, fenómeno del que no queda exento la Ciudad de México.

“La ciudadanía ve cómo una parte de los gobernantes se aprovecha de la situación, entonces el tema de la corrupción lo ha definido muy bien Andrés Manuel, el tema de poner la honestidad como bandera, y eso lo tenemos que hacer en la Ciudad de México, y también debemos evitar las extorsiones, pero también cualquier tipo de corrupción en todas las modalidades que hay”, señaló.

Luego consideró que para tal fin debe haber una reestructuración del presupuesto de la Ciudad de México. Por eso, indicó, está en Morena “para ver cómo podemos hacer una agenda económica para modernizar la ciudad con ese presupuesto tan grande que tenemos hoy en día, son más de 220 mil millones de pesos, y para hacer que con ese presupuesto se trabaje para la ciudadanía”.

También aclaró que ninguna central empresarial tiene partido, por lo que pueden trabajar con quien tenga “la honestidad como bandera” y, hasta el momento, añadió, sólo Morena ha hablado sobre el combate a la corrupción, pues el resto de los partidos están inmersos “en sus luchas internas”.

“Necesitamos que a los jóvenes les lleguen apoyos para que sean emprendedores, para que saquen adelante puestos de trabajo. Necesitamos a las mujeres, empoderarlas; a los adultos mayores necesitamos darles una vida digna. Hay tanto por hacer en materia económica, pero principalmente la herramienta que tenemos de nuestro lado es un presupuesto enorme, 250 mil empleados que tiene la Ciudad de México, contando a sindicalizados y no sindicalizados, y a esa gente hay que ponerla que trabajar”, añadió.

Beato indicó que tiene un vínculo con el sector empresarial de la capital y del país, pero no sabría decir cuántos empresarios apoyarían a López Obrador, porque “esto apenas empieza”, además que el posicionamiento de las cúpulas empresariales no es apoyar a un partido, sino a un proyecto.

“Lo que sí es que el sector empresarial está muy cansado de los problemas que tenemos en este país de ineficiencia del gobierno y de muchos otros problemas, y lo que el sector empresarial está dispuesto a aportar a cualquier partido que le pida apoyo en este tipo de hechos y, bueno, Morena lo hizo y aquí estamos para aportar a esa reconstrucción del país”, señaló.

Beato lleva 20 años militando en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México, misma que presidió durante tres años. A su salida, el actual jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera le pidió que fuera su asesor y accedió. Sin embargo, dijo, sólo duró tres meses en la encomienda.

“Realmente nunca pude trabajar de asesor con él porque no pude asesorarle, no me dio los espacios, así que sí hice otras cosas, si necesitaba apoyo a Patricia Mercado, me pedían apoyo o consejo, pero duré tres meses porque sentí que no podía desarrollar mi potencial. Sencillamente es una de las cosas que estoy comentando, hay 250 mil empleados en la Ciudad de México y muchos de ellos no hacen la labor que muchos de ellos están dispuestos a hacer pero no les dan los espacios, y yo no quería ser uno más de esos que los contratan y no los dejan trabajar”, confió.