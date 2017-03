Entre cuerpos exhumados en Jojutla se encontró uno sin la necropsia de ley: Sicilia

JOJUTLA, Mor. (apro).- El poeta Javier Sicilia Zardaín, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, informó que entre los primeros cuerpos exhumados de la fosa clandestina en este municipio, se localizó un cuerpo sin la necropsia de ley, “con lo que hemos confirmado que esta fosa es una atrocidad del Estado”.

En conferencia de prensa, el activista señaló: “Nos sigue preocupando la pedacería (de huesos encontrados), pero, además, entre los cuerpos exhumados ayer hay uno sin necropsia de ley. Y sobre todo esto el fiscal no nos ha dado una explicación. Nosotros seguimos exigiendo que cada resto óseo sea tratado como un cuerpo y que cada uno tenga una carpeta de investigación”.

Luego hizo referencia a la declaración de Amalia Hernández –tía de Oliver Wenceslao, secuestrado, asesinado e inhumado en la fosa de Tetelcingo–, quien dijo que la diputada local Hortensia Figueroa Peralta, presidenta municipal de Jojutla en 2014, debe dar una explicación de las atrocidades en el panteón municipal de la colonia Pedro Amaro.

“La señora Amalia fue muy enfática y apoya mucho la posición de que comparezca la señora Hortensia Figueroa y nos explique este desastre”, apuntó.

Y pidió al fiscal Javier Pérez Durón que evite caer en simplezas al intentar exonerar al gobernador perredista Graco Ramírez.

“Al fiscal, decirle que no se puede exculpar al gobernador aunque la ley lo diga. Por eso estamos como estamos. Parece que los gobernadores no tienen responsabilidades aquí y no hay forma que los persiga la ley. A poco vamos a tener que esperar a que termine (Graco) como Javier Duarte, a que se vaya del país y ya no lo encontremos, y entonces sí empieza a salir toda su responsabilidad”, subrayó.

Añadió: “Que la parte acusatoria de las instancias del Estado (la Fiscalía) exima al gobernador nos parece un acto de complicidad y de falta de seriedad. Aquí realmente es necesario que nos expliquen por qué el gobernador no puede ser llamado a cuentas. Por lo menos, si no se le puede perseguir judicialmente, que dé la cara y nos explique qué es lo que está sucediendo aquí”.

El colaborador de Proceso también hizo referencia a las tres botellas que fueron encontradas con números de carpetas de investigación de 2004 y 2007, y dijo que es necesario llamar a cuentas a los exgobernadores panistas Sergio Estrada Cajigal y Marco Antonio Adame Castillo, así como a los presidentes municipales de Jojutla en esos años, en particular a Nelson Torres Mondragón.

El gobierno del estado, insistió, no ha cumplido a cabalidad con la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), particularmente en lo que se refiere al número y listado de fosas de la Fiscalía y otras instancias gubernamentales que se encuentran en el estado de Morelos. De eso, recalcó, han pasado ya seis meses y todavía no se cumple.

De acuerdo con Valentina Peralta, coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, además de los restos óseos que se localizaron cuando la tierra estaba siendo removida, los cuerpos rebasan el centenar, y a varios de ellos se les han abierto nuevas carpetas de investigación porque el número asignado originalmente era ilegible.

En entrevista, aseguró que los colectivos de víctimas “no estamos para hacerle la chamba a nadie, estamos por nuestra propia voluntad. Nos estamos partiendo la madre, pero estamos cuidando con nuestro trabajo que las cosas salgan bien. Tenemos muchas ganas de señalar todas las chingaderas que estamos encontrando, pero también queremos cuidar el proceso y no darles armas a los responsables de que nos echen abajo el proceso judicial”.

A las 12:40 horas, los trabajos continuaban en la fosa de Jojutla, en la zona sur de Morelos. Y en el tercer día de operaciones ya han sido exhumados seis cuerpos, que junto con los siete de ayer suman 13 en total.