Diputados de PRI y PAN evitaron debate sobre aborto por costo electoral en Edomex: PRD

CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- La diputada perredista Hortensia Aragón Castillo aseguró que los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) desistieron del debate sobre la inclusión de la norma que establece los criterios para la interrupción legal del embarazo en casos de violación (NOM 046), porque les preocupa el impacto de la decisión en el proceso electoral del Estado de México.

El pasado martes 21, la Comisión de Igualdad de Género informó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que retiraba el dictamen para incluir en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una referencia a la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 –Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención– que permite el aborto en casos de violación sexual.

En entrevista, la diputada por el PRD dijo que esa decisión pudo tener un tinte electoral: “Creo que hay una preocupación estrictamente de carácter electoral, por la percepción social, equivocada del PRI, por el proceso electoral en el Estado de México”.

De acuerdo con Aragón –quien ha destacado por su interés legislativo en los derechos de las mujeres–, las diputadas del PAN y el PRI fueron quienes firmaron el dictamen e hicieron mayoría para retirarlo del pleno, porque no querían salir divididas. Pero además, dijo, hubo una injerencia de las legisladoras del Partido Encuentro Social (PES), quienes, aunque tenían derecho de expresar sus opiniones, mintieron sobre el tema y “calentaron los ánimos”, diciendo que se votaría el aborto.

“¿Cuál fue el debate? Fue un debate falso, manipulador, oportunista, que hizo la derecha encabezada por las diputadas del PES en los medios de comunicación, en el que presionaron a las diputadas y diputados de todas las fracciones con correos de todas las iglesias y grupos de derecha. Se contaminó indebidamente el tema que no estaba a discusión: el derecho a abortar de quienes son víctimas de violación”, subrayó.

Por si fuera poco, agregó, el debate se enrareció porque hay diputados a quienes no les gusta leer y a quienes les asusta el clero, ya que sólo se miran en las encuestas. “Con ese cálculo electoral resolvieron que lo mejor era retirar la iniciativa. Nosotros lo dijimos, es una decisión de la mayoría del PRI y del PAN en esta Cámara”.

NOM 046, vigente

La legisladora señaló que la NOM 046 sigue vigente y no se modificó, pero a propuesta de las diputadas priistas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, recalcó, la Comisión de Igualdad pretendía presionar a la Secretaría de Salud para que aplicara la Norma porque el número de embarazos por violación es alto, y al parecer las acciones son omisas.

“Es una iniciativa del PRI que no tenía mucho sentido. A mí me lo preguntas y francamente te digo: ¿para qué metes algo que no está en discusión?”.

Lo que ahora sigue, sostuvo, es llamar al secretario de Salud, José Narro Robles, para que comparezca y presente información sobre el tema, que diga en qué entidades se dan casos de embarazo por violación y qué está haciendo la dependencia, de acuerdo con la NOM 046, para que las diputadas conozcan si el delito de violación sexual es sancionado y si las víctimas pueden acceder al aborto.

La perredista aseguró que las diputadas de su partido y de Movimiento Ciudadano van juntas en esta petición para que Narro Robles comparezca ante las comisiones de Igualdad de Género y de Salud.