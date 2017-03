México negociará “sin miedo” ante Trump, ofrece Videgaray

ACAPULCO, Gro. (apro).- El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, aseguró que cualquier negociación que el país haga con el gobierno de Donald Trump será “sin miedo”, de acuerdo con los principios y los límites del país.

Al dar su conferencia en la 80 Convención Bancaria, celebrada en este destino turístico, el encargado de las relaciones diplomáticas del país sostuvo ante banqueros, funcionarios, especialistas e inversionistas:

“Con Estados Unidos no vamos a entrar a una negociación con miedo. Vamos a entrar a la negociación con una gran claridad respecto de nuestros principios, crear objetivos específicos y la agenda no la puede generar la contraparte. No solamente Estados Unidos quiere cambiar cosas en la negociación, México también quiere cambiar objetivos puntuales, y por último debemos tener muy claro cuáles son nuestros límites”.

Videgaray no dejó pasar la oportunidad para expresar la indignación provocada por el discurso de Trump en contra del país y de los mexicanos radicados en la Unión Americana, pese a que él mismo, cuando era secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), operó la visita del entonces candidato republicano a Los Pinos, previo a las elecciones presidenciales estadunidenses de noviembre pasado.

“La llegada del presidente Trump ha significado varias cosas. La primera, y hay que decirlo con claridad, México se siente agraviado, los mexicanos nos sentimos profundamente ofendidos por el trato, por las expresiones injustas, incorrectas, desinformadas que ha habido hacia México. Y hoy ese sentimiento que tenemos todos es parte de una realidad”.

De hecho, aseguró que prevalece una gran incertidumbre en la actividad empresarial y en los mercados.

“Prevalece una muy importante incertidumbre. Hay empresas que no necesariamente toman decisiones de contratar personal, de adquirir maquinaria o instalaciones porque están esperando a ver qué ocurre, particularmente en la relación comercial. Hay incertidumbre en los mercados financieros. Hay incertidumbre en qué va a pasar con los mexicanos en Estados Unidos” advirtió en su participación.

Videgaray, quien después de que Trump visitara Los Pinos renunció a la SHCP y luego fue rehabilitado como canciller, también destacó que “México es una nación soberana, y como tal nos tenemos que ver a nosotros mismos. ¿Qué significa?, que las decisiones de México, las toma México y no vamos aceptar imposiciones”.

También defendió que México respeta el estado de derecho en territorio norteamericano, ya que no está promoviendo la violación de las leyes ni mucho menos de los tratados internacionales. “México está promoviendo un gran despliegue de protección consular y defensa jurídica de los migrantes, pero también con respeto al estado de derecho”, acotó.

Plan “B”

De cualquier forma, Luis Videgaray ya tiene un plan “B” por si las cosas con Estados Unidos se complican. De hecho, ya retomó pláticas con países como Brasil y Argentina; planea entrar en negociaciones con las incipientes economías de Asia-Pacífico; además de renovar los acuerdos comerciales con Europa. Todo para no salir tan lastimados en caso de que Trump decida imponer sus condiciones.

En este entorno, el secretario de Relaciones Exteriores aseguró que México es más latinoamericano que nunca, pese a la dependencia hacia la Unión Americana.

“Este es un momento en que debemos diversificar nuestra relación comercial, para México siempre ha sido importante el abrir mercados, tener nuevos acuerdos comerciales, hoy se vuelve cada día más importante. Nuestra primera respuesta es estar en el resto del mundo, en primer lugar con América Latina, México siempre ha sido un país latinoamericano y debemos actuar con mayor presencia económica y política en la región”, señaló.

Presumió que existe “una profunda alianza” con Chile, Perú y Colombia, a través de la Alianza del Pacífico, donde 94% del comercio está libre de aranceles.

La mirada de México también se enfoca en el otro lado del mundo, exactamente en la región Asia-Pacífico, “donde muchos países invirtieron mucho tiempo y talento en la creación del acuerdo TTP, un acuerdo que no hubo oportunidad, porque es un acuerdo que no hace sentido sin la presencia de Estados Unidos”, dijo Videgaray.

Optimista, como lo era en la SHCP a la hora de los pronósticos de crecimiento económico, que siempre corregía a la baja, Videgaray confió en “una negociación constructiva” con el gobierno de Trump.

“Estamos convencidos que esto puede ser una negociación ganar-ganar y siempre México va a llegar a la mesa con apertura, con ideas frescas a buscar que sea una negociación para ganar. En materia comercial es una negociación trilateral e integral”, precisó.