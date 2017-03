“Renegociación del TLCAN debe ser entre tres”, advierte Serra Puche

ACAPULCO, Gro. (apro).- Por donde se le vea, y pese a las condiciones que busca imponer el presidente estadunidense Donald Trump, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) tiene que incluir las voces de México, Estados Unidos y Canadá, es decir, debe ser trilateral.

Así lo dejaron ver quienes signaron el TLCAN hace 25 años, Jaime Serra Puche, quien fuera secretario de Comercio y Fomento Industrial; Carla Hills, exrepresentante de Comercio de Estados Unidos, y Michael Wilson, exsecretario de Comercio de Canadá.

En el panel realizado en el marco de la 80 Convención Bancaria, Serra Puche, quien es el actual presidente de SAI Consultores, expuso:

“Aquí estamos en un escenario totalmente diferente, no queda claro que el gobierno de Estados Unidos quiera comercio libre, sino quiere comercio justo, tan fuerte que solamente en la reunión de hace dos o tres días dijeron que iban a eliminar esa oración que se ha utilizado durante años, diciendo que el G-20 está a favor del comercio libre y contra el proteccionismo”.

Según el secretario de Comercio en el sexenio de Calos Salinas de Gortari, Trump está contra los principio del G-20.

Conocedor de los entretelones y resquicios para poner en marcha el TLCAN, el también doctor en Economía por la Universidad de Yale aseguró que un verdadero comercio justo solamente se da cuando las tres partes se obligan a tener las mismas condiciones.

“Si lo vemos del lado de la política, ya es un acuerdo de Libre Comercio justo, es justo porque las reglas son las mismas, pero si el resultado es donde tenemos un déficit o no con los estadunidenses, ese es un resultado de la política, que realmente no depende de los temas del libre comercio, sino cosas de las que no tenemos control en esta mesa”, explicó Serra.

Luego agregó que “el segundo punto es que nosotros tenemos que asegurarnos que tengamos dos o tres cosas en las negociaciones futuras y que vamos a negociar un nuevo acuerdo o vamos a negociar partes del TLC de Norteamérica. Tiene que ser algo trilateral”.

De acuerdo con Serra Puche, en la negociación del TLCAN se debe dar un impulso a la integración regional, a través de las reglas de origen, lo cual “se puede lograr y es algo con lo que podemos trabajar sin una crisis importante, y sí eso sucede, tenemos que hacerlo de manera quirúrgica, si es parte de la condición que quiere tener la administración”.

El gran problema es que no se sabe a ciencia cierta qué es lo que pretende el gobierno de Donald Trump.

De hecho, Jaime Serra recordó que cuando le tocó negociar el TLCAN “fue un asunto muy complicado, porque los tres países sabían a dónde querían llegar… y hoy existe incertidumbre”.

México, “un gran apoyo”: Hills

En el mismo sentido, Carla Hills consideró necesaria la renovación del Tratado de Libre Comercio:

“Todas las casas tienen que ser pintadas aproximadamente cada 20 años, y el TLCAN necesita pintura que tiene que integrarse el comercio digital, no lo teníamos, ninguno tenía celulares, no se estaban tomando selfies en lo absoluto, no lo hacíamos hace 20 años… de lo contrario no tenemos un comercio libre y abierto, gran parte del comercio se lleva a través del internet en la actualidad”, acotó.

Hills, quien actualmente es CEO de Hills & Company, también se dio tiempo para corregir el discurso de Trump respecto del impacto negativo del TLCAN para la Unión Americana. De hecho, consideró a México “un gran apoyo” en épocas difíciles.

“Escuchen lo que ha dicho el presidente, dice que las importaciones están mal, las exportaciones son buenas, pero México es nuestro destino de exportación, el segundo; Canadá es el primer país al que exportamos; cinco millones de trabajos, si queremos hablar de trabajos, están relacionados con el comercio con México, tenemos una cadena de suministro tan integrada que si cortáramos esto, perderíamos 5 millones de puestos de trabajo”.

Detalló:

“Por lo tanto, yo agregaría que esto me lo han dicho muchas veces, 40 centavos de cada dólar que entra como importación tiene contenido de Estados Unidos; en comparación, Japón representa sólo dos centavos, más vale que nos sigamos relacionando con nuestros vecinos porque nos están proporcionando gran, gran apoyo en épocas difíciles”.

Carla Hills señaló que la responsabilidad está en los negociadores y comerciantes, quienes tienen que ir a explicar el por qué Norteamérica, o sea, Canadá, México y Estados Unidos, tiene que conservar dicho acuerdo.