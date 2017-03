Decretan tres días de luto en Chihuahua por homicidio de periodista

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Las amenazas de muerte contra la periodista Miroslava Breach Velducea se cumplieron esta mañana. Sus victimarios la ejecutaron afuera de su casa, en esta ciudad, cuando salía a llevar a su hijo de 14 años a la escuela.

El gobernador Javier Corral decretó tres días de luto y aseguró que el crimen de Miroslava no quedará impune. “Traduciremos nuestro dolor y nuestro coraje en resultados inmediatos, contundentes, con absoluta eficiencia y transparencia (…) capturaremos a los responsables materiales e intelectuales de este asesinato”, ofreció el panista.

El reporte policiaco registró el ataque contra la comunicadora a las 7:07 en la calle José Martí de la colonia Granjas. La noticia conmovió al gremio y a la sociedad chihuahuense. En redes sociales se reconoció la ética periodística de Miroslava de cara a la ciudadanía.

Breach Velducea fue corresponsal del diario La Jornada en Chihuahua por más de 15 años, y también de la agencia Norte de Ciudad Juárez. Su muerte ocurre a menos de una semana del asesinato del periodista veracruzano Ricardo Monlui Cabrera, y a tres de la muerte de Cecilio Pineda Brito, reportero de la fuente policiaca en Guerrero.

La periodista de 54 años recibió ocho impactos de bala. A un lado de su cadáver, los asesinos dejaron un cartel con el mensaje: “Por lengüona. Ahora sigue tu gobernador. El 80”.

El gremio periodístico de Chihuahua acudió hoy al Congreso local, y desde la tribuna exigió justicia y recordó que otros 21 homicidios de periodistas, de 2000 a la fecha, continúan impunes.

A nombre de sus compañeros, el reportero César Luis Ibarra soltó frente a los diputados: “Ojalá dejen de ser simples figuras de partidos políticos y se pongan en lugar de los ciudadanos. Hoy asesinaron a una periodista por decir la verdad”.

El periodista Pedro Torres Estrada, diputado por Morena, agregó: “Breach no merecía que la asesinaran al salir de su casa, su muerte abre otra herida en quienes nos hemos dedicado a informar. Este crimen debe investigarse hasta las últimas consecuencias, porque no es contra una persona, sino contra todos los integrantes de la sociedad, por el derecho de informar y ser informado”.

El homicidio generó una serie de pronunciamientos que se sumaron a la exigencia de justicia y el esclarecimiento del caso. El Movimiento Estatal de Mujeres y organizaciones de la Sierra Tarahumara, entre otras, se mostraron consternadas e indignadas y exigieron justicia para la periodista, su familia y su gremio.

PEN México llamó de manera urgente a las autoridades estatales y federales, y en especial a la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), para que trabajen en esta investigación y el crimen no quede impune.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) también condenó el crimen y solicitó a la Fiscalía General del Estado adoptar de forma inmediata todas las medidas precautorias necesarias para salvaguardar la integridad de los familiares de la comunicadora, como víctimas indirectas del hecho delictivo.

“De igual forma y atendiendo a las características de este hecho, esta institución pide a las autoridades del estado de Chihuahua investigar el crimen de Breach Velducea bajo la perspectiva de género, sin omitir el panorama de la labor periodística que desarrollaba la víctima”, destacó la CEAV.

Asimismo, exigió que en la investigación del delito y otros de este tipo cometidos contra periodistas de todo el país, las autoridades apliquen la ley y castiguen a los responsables, y se haga una reparación integral en favor de las víctimas.

Por separado, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), abrió una carpeta de investigación por el homicidio de Miroslava Breach.

“Inmediatamente que se tomó conocimiento de los hechos, una célula de investigación, dirigida por mandos superiores de la FEADLE, conformada por agentes del Ministerio Público de la Federación, elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos de la institución, en las especialidades de criminalística de campo, química, balística, fotografía forense, dactiloscopía, medicina forense, psicología, genética, valuación y tránsito, entre otros, se trasladaron a la capital del estado”, puntualizó.

Trabajo periodístico, línea de investigación: Corral

El gobernador Javier Corral Jurado decretó tres días de luto estatal por la muerte de Miroslava Breach y se comprometió ante los representantes de diferentes medios de comunicación a dar con los responsables materiales e intelectuales.

Luego de dar a conocer que mantiene contacto directo con los dos hijos de Miroslava y una hermana, el mandatario estatal expresó que ese hecho consterna a todos y afecta de diversas maneras.

“Me duele de manera personal y me obliga, como gobernador de todos los chihuahuenses, a hacer justicia”, soltó.

El panista destacó que conoció a Miroslava ejerciendo el periodismo libre y crítico que la caracterizó desde los años noventa, y aseguró que ofreció apoyo a las dos casas editoras en las que ella laboraba.

“Miroslava fue una mujer valiente. Su crítica aguda y puntual fue siempre un referente en la opinión pública y motivo de seguimiento permanente, sobre todo de la clase política. He de decir que no obstante nuestra vieja amistad, ella siempre mantuvo su distancia en el ejercicio de la tarea periodística porque siempre fue muy profesional, y de mi parte fui absolutamente respetuoso de esa conducta, pues me queda claro que las actividades de informar y gobernar tienen lógicas distintas, aunque puedan compartir aspectos comunes como el de la ética y la veracidad”.

El mandatario no descartó que el ataque tenga un móvil desde la delincuencia organizada o desde el sector político, pero la principal línea de investigación, subrayó, es su actividad periodística.

“El crimen de Miroslava no quedará impune. Traduciremos nuestro dolor y nuestro coraje en resultados inmediatos, contundentes, con absoluta eficiencia y transparencia (…) capturaremos a los responsables materiales e intelectuales de este asesinato”, prometió.

Llamó a los periodistas chihuahuenses a colaborar en el esclarecimiento del asesinato de Miroslava, sobre todo a los compañeros más cercanos, y adelantó que formarán un grupo especial mutidisciplinario para que realice las investigaciones.