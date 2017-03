Confirman graves irregularidades en fosa de Jojutla; exhuman 19 cuerpos

JOJUTLA, Mor. (apro).- Al término de la tercera jornada de exhumación de cuerpos en las fosas irregulares de este lugar, el balance fue dado a conocer por el propio fiscal Javier Pérez Durón, quien confirmó en conferencia de prensa que de los 19 cuerpos que han sido exhumados, tres no cuentan con la necropsia de ley.

Acompañado de María Concepción y Amalia Hernández, madre y tía respectivamente de Oliver Wenceslao Navarrete, el primer caso de inhumación ilegal en Tetelcingo, el funcionario estatal informó que de los cuerpos que han sido exhumados hasta el momento, nueve no cuentan con carpeta de investigación, situación que representa una grave irregularidad.

Los restantes siete cuerpos sí tienen carpeta de investigación y, en un caso, el número de carpeta estaba “ilegible”, por lo que se le asignó otro. Otro caso tenía carpeta destruida, por lo que le fue asignado un nuevo número; en tanto que en otro caso más el número de carpeta de investigación estaba incompleto por lo que fue necesario abrir una nueva.

Durante la presentación, Pérez Durón informó que en el caso del cuerpo número 12, dentro de la bolsa que lo contenía en realidad se encontraron los restos correspondientes a dos adultos, además de un menor “perinatal”, lo que tampoco tenía un registro ni explicación alguna.

En línea más o menos con la misma historia de los cuerpos exhumados en Tetelcingo en mayo y junio pasados, en fosas clandestinas de la Fiscalía, se han encontrado dos cuerpos que aún tenían sus vestiduras, así como los tres casos de cuerpos sin necropsia de ley.

Todas estas irregularidades fueron registradas en la carpeta de investigación general que ha sido abierta para incluir todas las inconsistencias relativas a la diligencia que inició la mañana del martes 21 en Jojutla.

El fiscal se comprometió a iniciar los procedimientos correspondientes para deslindar responsabilidades para que aquellos funcionarios públicos que cometieron ilícitos u omisiones, sean sancionados conforme a derecho.

En este sentido, Amalia Hernández dijo que con esta información se confirma que “las víctimas que estamos trabajando en esta diligencia, no tenemos nada que esconder y no vamos a validar ninguna inconsistencia que encontremos. No estamos aquí para respaldar a nadie, si no para exigir justicia para las víctimas de la fosa y sus familias, porque esos cuerpos representan historias, no son números, tienen identidad, y si logramos que uno solo regrese a su casa, habrá valido la pena”.

Por la mañana el poeta Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, había adelantado que al menos un cuerpo de los primeros siete exhumados el pasado miércoles no tenía la necropsia de ley, sin embargo, esa irregularidad se presentó en otros dos casos de los 19 cuerpos exhumados en total en los tres días de trabajo. Las labores continuarán este viernes 24 por la mañana.