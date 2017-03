Difunden identidad del atacante de Londres y detienen a dos involucrados más

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La policía británica dio a conocer la identidad de Khalid Masood, el autor material del ataque terrorista a las afueras del Parlamento que dejó un saldo de cuatro muertos, incluido Masood, y 40 heridos, e informó de la detención de dos personas más, con lo que suman nueve los presuntos involucrados en el ataque.

Masood también respondía al nombre de Adrian Elms y/o Adrian Russell Ajao, detalló la Policía Metropolitana en su cuenta de Twitter en la que solicitó apoyo de la ciudadanía para proporcionar datos del atacante de origen británico.

“Si tienes información sobre Khalid Masood, por favor comunícate a la línea de emergencia antiterrorista 0800 789 321”, tuiteó esta mañana la policía.

If you have any information about Khalid Masood please contact us via the Anti-Terrorist hotline which is 0800 789 321 #WestminsterAttack pic.twitter.com/B74sXeKG56

