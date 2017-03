Comunidad libanesa exige a Peña aplicar la ley en casos de corrupción

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La comunidad libanesa en el país, a través de su dirigente José Alejandro Serio Morales, pidió al presidente Enrique Peña Nieto aplicar la ley en los escándalos de corrupción que han cimbrado la opinión pública.

En respuesta, Peña Nieto afirmó que, con acciones diarias y cambios profundos, el país podrá tener “un nuevo rostro”, en el que no habrá lugar para la corrupción y la opacidad.

En su mensaje con motivo del encuentro que sostuvo con la comunidad libanesa a 139 años de su llegada a nuestro país, el jefe del Ejecutivo destacó, entre otras reformas, aquellas relativas al combate a la corrupción, no obstante advirtió que éstas no serán efectivas mientras los ciudadanos no estén dispuestos a cambiar.

Por su parte, Serio Morales, directivo del Consejo del Centro Libanés, se dijo convencido de que es momento de hacer valer las leyes y que se respeten por cada uno. “México necesita orden, respeto, ejemplo, motivación y confianza para tener mejores condiciones de invertir y crear fuentes de empleo”.

Ante el Ejecutivo federal, el líder libanés señaló que en cualquier caso la corrupción produce desaliento, falta de respeto a las leyes y crea una imagen repugnante dentro de la sociedad.

No obstante, reconoció el esfuerzo del gobierno federal por instrumentar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Serio Morales solicitó a Peña Nieto seguir con este esfuerzo para lograr un México más transparente, donde todos tengan y respeten la legalidad. “le pedimos que se aplique la ley”, indicó.

Asimismo, reiteró su apoyo incondicional para acompañar al gobierno de la República en los difíciles momentos que se viven en la actualidad con el nuevo gobierno de Estados Unidos.

“Somos una comunidad que siempre se ha sumado a las causas justas; nuestros hijos y nietos de migrantes y nadie mejor que nosotros para entender este tema”, acotó.

Sin embargo, insistió en que “queremos tener la tranquilidad de salir a las calles con seguridad, luchamos por tener paz y trabajo”.