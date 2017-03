Tambuco en San Ildefonso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Museo de San Ildefonso será sede del concierto Constructions and Past Chemistries: Tambuco y la percusión del siglo XX en Estados Unidos, de la agrupación Tambuco, que se realizará este sábado a las 16 horas con entrada libre al público y en el marco de la muestra “Tres siglos de grabado de la Galería Nacional de Arte de Washington”, que revisa el desarrollo del grabado como género artístico desde la llegada de los primeros colonos europeos al territorio norteamericano. Tambuco interpretará obras de John Cage, Lou Harrison, James Tenney, Morton Feldman, Steve Reich Nagoya y Sean Griffin, entre otros reconocidos compositores de obras del siglo XX que fueron determinantes para el desarrollo y el acontecer de la música para percusiones. La cita es en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso, ubicado en Justo Sierra 16, Centro Histórico de la CDMX (www.sanildefonso.org.mx), o bien puede verlo vía streaming a través del canal Cultura UNAM en directo en YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCaMdRYi_sm-7IJjG0FALJrA

“Pic-nic” Literario en Cenart

Por tercera ocasión el “Picnic Literario” llega a las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes, este domingo de 11 a 15 horas. Los asistentes podrán disfrutar de “15 manteles” extendidos llenos de libro, donde un mediador invitará a leer en voz alta, además de venta de libros y por supuesto una programación de talleres que incluyen: “Pirinola señalada” (relacionado con la Lengua de Señas), “Dibuja con Textura”, “Constelaciones estelares”, “La Matrioska”, “Rusia sin escalas”; además Minimuseo y la Fundación Japón participarán con narraciones basadas en la técnica Kamishibai, (teatro de papel), forma muy popular de contar cuentos en el país asiático, y a las 14:30 horas un número musical a cargo de la Escuela Nacional de Música que interpretará un repertorio de piezas de compositores rusos. El Pic-nic Literario es impulsado por IBBY-México y se llevará a cabo el domingo 26 en las áreas verdes del Cenart (METRO General Anaya). La entrada es libre.

She she pop en la UNAM

El colectivo femenil de teatro experimental originario de Alemania, She She Pop trae a la UNAM el performance Propiedad: Un oratorio, espectáculo que propone una reflexión en torno a la idea de propiedad privada en la época contemporánea. La agrupación conformada por siete mujeres y un hombre, ha trabajado por casi 25 años bajo métodos escénicos eclécticos y quiebres radicales a las estructuras dramatúrgicas tradicionales. Sus integrantes conciben el teatro como el garaje de experimentación, un laboratorio de la vida, donde los recursos multimedia se combinan para plasmar varias formas de diálogo y sistemas puestos a prueba. El espectáculo, que tendrá lugar el domingo 26 de marzo, a las 18 horas, en el Centro Universitario de Teatro, incluye la participación de mexicanos no actores de diferentes perfiles profesionales, entre los que destacan estudiantes de teatro, dramaturgos, gente -de cine, productores, profesores, sociólogos y filósofos, entre otras formaciones relacionadas con las humanidades. El espectáculo tendrá lugar el domingo 26 a las 18 horas en el Centro Universitario de Teatro (METRO y Metrobús Universidad).

“20 mujeres y Elena Garro. A años de su nacimiento” en el MAM

Una carpeta con 21 dibujos realizados por Antonio Peláez (1921-1994) sobre mujeres del ámbito artístico, literario y actoral, son el contexto de la exposición 20 mujeres y Elena Garro. A 100 años de su nacimiento, en homenaje a la escritora, periodista y dramaturga Elena Garro (1916-1998). La muestra que se encuentra en el Museo de Arte Moderno se basa en esa carpeta que en 1957 fue regalo de Octavio Paz, su entonces esposo. Según la dedicatoria manuscrita: el trazo se vuelve hilo conductor entre Garro y su tiempo al aglutinar la efervescencia artística del México posrevolucionario y moderno. La muestra estará hasta el 30 de abril y la puede visitar en el Museo de Arte Moderno (Metro Auditorio o Chapultepec).

En la Cineteca “Los reyes del pueblo que no existe”

El documental Los reyes del pueblo que no existe (2015) dirigido, coproducido (junto a Hugo Espinoza) y con guion de Betzabé García, llega a la cartelera de la Cineteca Nacional este fin de semana. Una cinta donde el espectador se acerca a tres familias mexicanas que viven en un pueblo parcialmente inundado en el Noroeste de México. A pesar de ese suceso y la soledad se niegan a marcharse: Pani y Paula se rehúsan a cerrar su tortillería y dedican su tiempo libre a rescatar al pueblo de las ruinas; Miro y su padres sueñan con marcharse pero no pueden; Jaimito y Yoya, aunque sienten miedo, tienen todo lo que necesitan en ese lugar. La cinta de 90 minutos tendrá funciones el sábado a las 17:15 y 21:30 horas, y domingo a las 16:15 y 20:30 horas. Consulte la cartelera completa en www.cinetecanacional.net donde puede comprar sus boletos de manera anticipada, o bien directo en Av. México-Coyocán 389 Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez.

Ricardo II de Shakespeare en el Cenart

Versión contemporánea, irreverente, llena de percusiones y rock, la puesta Ricardo II de William Shakespeare se estrena este viernes en el Teatro Salvador Novo del Centro Nacional de las Artes. Ricardo II narra cómo el mandato del Rey Ricardo II se ve amenazado tras una serie de decisiones desafortunadas de su parte y a partir de esto un grupo de nobles encabezados por su primo, Enrique Bolingbroke, demanda justicia tras el despojo de sus bienes y el aumento desmedido de impuestos. Aun cuando Ricardo intenta confrontar las rebeliones, convocando el nombre divino que lo ha ungido monarca, su poder merma y sus estrategias no funcionan: la belleza y el arte son sus fuertes, no la guerra ni la política. Al respecto el director de la puesta Gustavo Luviano comentó sobre esta versión: “no estamos apostando al teatro viejo, de realismo inoperante, sino al que cuenta una historia que hoy en día es difícil o complicado encontrar. En este sentido, es una visión sobre un Shakespeare poco conocido, que cuenta una historia y que no está plagado de ocurrencias”. Ricardo II se presenta a partir de este viernes en el Teatro Salvador Novo del Cenart (Metro General Anaya) hasta el 9 de abril. Las funciones son de jueves y viernes 20 horas, sábado 19 horas y domingos a las 18 horas. Taquilla de 120 pesos y los jueves 30 pesos.

México es Cultura

Cualquier tipo de actividad cultural en la ciudad puede encontrarla en la página electrónica www.mexicoescultura.com del Conaculta, con información completísima en: búsqueda de museos, recintos o centros, diversas ramas de las artes clásicas como teatro, danza, literatura, plástica, música, arquitectura, cine… es decir, exposiciones, conferencias, conciertos, encuentros, lecturas, además de visitas guiadas, eventos infantiles, hasta tradiciones populares. Consulta libre. También cuenta con un número telefónico, 01800CULTURA.

Museos con visitas interactivas

Otra oferta interesante del Conaculta es la opción de la página del Museo del Palacio de Bellas Artes que forma parte de los Museos Interactivos y que acaba de darse a conocer. Hay un mapa que le mostrará el recorrido para ver los murales de manera digital y con zoom propio a diez centímetros de distancia real. Así, recorra palmo a palmo y al detalle las obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro y Manuel Rodríguez Lozano en: www.museopalaciodebellasartes.gob.mx Pero también puede recorrer en 3D y con tecnología de 360° otros tres recintos más: www.museocasadecarranza.gob.mx

www.museoculturaspopulares.gob.mx

www.museoferrocarrilesmexicanos.gob.mx

Actividades de la Secretaría de Cultura de la CDMX

Para conocer la cartelera de actividades de la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de México, visite la siguiente página: www.cultura.cdmx.gob.mx/