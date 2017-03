Cancelan ocho cruceros turísticos arribo a Acapulco por ola de violencia

CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- La empresa Holland America Line anunció la cancelación del arribo de ocho cruceros internacionales al puerto de Acapulco durante este año, ante los niveles de violencia e inseguridad que se vive en el principal destino turístico de Guerrero y el resto de la entidad, donde grupos delictivos operan impunemente y el vacío de autoridad es evidente.



La alerta internacional se registra en el contexto de la próxima inauguración del Tianguis Turístico México, que se realizará del lunes 27 al jueves 30 en el puerto de Acapulco.





“Debido a las recientes preocupaciones de seguridad, Holland America Line ha reemplazado las llamadas en Acapulco, México, con puertos mexicanos alternativos en ocho cruceros programados para el 2017/2018, incluyendo siete cruceros en el Canal de Panamá y uno en América del Sur. En Holland America Line, la seguridad de nuestros clientes es nuestra máxima prioridad”, indica un comunicado emitido por el área de relaciones públicas de la línea de cruceros.Estas travesías incluyen viajes de octubre a bordo de Zaandam y Nieuw Amsterdam; una navegación de noviembre de Oosterdam; una navegación de diciembre en Amsterdam y cuatro viajes más proyectados para 2018, señala el reporte difundido a través de la página www.cruisecritic.com.El comunicado agrega que de acuerdo a información del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el estado de Guerrero, donde se encuentra el puerto de Acapulco, ha sido el más violento a nivel nacional en los últimos cuatro años y remata:“Los grupos de autodefensa operan independientemente del gobierno en muchas áreas de Guerrero. Los miembros armados de estos grupos frecuentemente mantienen bloqueos y, aunque no se consideran hostiles a los extranjeros o turistas, sospechan de los forasteros y deben ser considerados volátiles e impredecible”.Enseguida, la empresa señala que la violencia relacionada con la confrontación que mantienen pandillas por el control de las rutas de trasiego de cocaína y venta de narcóticos en Acapulco, ha colapsado el puerto.“Seis comerciantes fueron abatidos recientemente en un mercado popular de Acapulco en enero, según una historia en la prensa canadiense. Los asesinatos ocurrieron en la mitad del día, y se han vinculado a las demandas de la extorsión. Cinco personas también fueron asesinadas durante el festejo de Año Nuevo, incluyendo a tres hombres que fueron violentamente decapitados”, indica el comunicado de Holland America Line.El anuncio de la empresa de cruceros exhibe la percepción de los turistas extranjeros sobre la situación que se vive en Guerrero y Acapulco, en particular donde la violencia no para a pesar del operativo de seguridad que dirige el Ejército en la entidad desde finales de 2014.La postura de Holland America Line contrasta con el discurso del gobernador priista Héctor Astudillo Flores, quien afirma que la entidad es segura porque las víctimas “no son turistas ni personas famosas” y que “el 95 por ciento” de los homicidios dolosos registrados se debe a conflictos entre delincuentes.

Ello a pesar de que la semana pasada, dos turistas procedentes de la Ciudad de México, entre ellos una mujer, resultaron heridos tras ser atacados a balazos porque no se detuvieron en un retén instalado de manera ilegal por integrantes de la autodefensa vinculada al grupo delictivo de Los Ardillos, al sur de la capital de la entidad.

Incluso, durante los dos primeros meses de este año se han registrado en Guerrero al menos 340 homicidios dolosos, cifra que coloca la entidad en el primer lugar de asesinatos en la escala nacional, indican cifras oficiales del gobierno federal.