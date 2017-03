“Edomex no debe ser visto como botín político”: Del Mazo al tomar protesta como candidato del PRI (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- “El Estado de México no debe verse como botín político-electoral, quien no lo conoce no tiene derecho a gobernarlo”, dijo este domingo Alfredo del Mazo al tomar protesta como candidato del PRI a la gubernatura de esa entidad.

“A los mexiquenses hay que respetarlos, al Estado de México hay que quererlo, y para quererlo hay que conocerlo. Quién no lo conoce simplemente no tiene derecho a gobernarlo”, destacó.

En la sede estatal priista en Toluca, arropado por el gobernador Eruviel Ávila, el líder nacional priista Enrique Ochoa, gobernadores, exmandatarios mexiquenses, funcionarios y diputados, Del Mazo Maza tomó protesta para iniciar oficialmente su campaña el próximo 3 de abril.

“Los mexiquenses quieren un cambio y yo también, por eso les quiero proponer cuidar lo que sí funciona y mejorar lo que está pendiente”, dijo el candidato en su discurso.

Afirmó estar consciente del reto que viene, cuya definición no sólo es por los próximos seis años.

Ofreció que será un candidato de pie, de caminar, de tocar puertas y de escuchar cada una de las demandas de los habitantes.

Agregó que todos los priistas están hechos de carácter, de experiencia, y los mueve la esperanza de “tener lo que siempre hemos soñado, por eso vamos a ganar”.

Indicó que sus asuntos prioritarios son ofrecer mayor seguridad y un mejor transporte público en el Estado de México.

Señaló que su experiencia como servidor público le ha dado las herramientas sólidas para saber enfrentar los problemas que se viven en la entidad.

“Mientras otros hablan de revanchas políticas, nosotros hacemos propuestas pensando en las próximas generaciones”, destacó el abanderado del PRI.

El candidato de la alianza PRI-Partido Verde-Encuentro Social y Nueva Alianza consideró que con la unidad de todos los priistas “y porque son los mejores” obtendrán el triunfo en las elecciones del próximo 4 de junio.

En la toma de protesta de Del Mazo estuvieron presentes los exgobernadores Alfredo del Mazo González, Emilio Chuayffet y Arturo Montiel Rojas.