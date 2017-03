Periodistas poblanos exigen justicia por asesinato de Miroslava Breach

PUEBLA, Pue. (proceso.com.mx).- Periodistas de Puebla se reunieron hoy en el zócalo de esta ciudad para exigir justicia por el asesinato de la corresponsal de La Jornada en Chihuahua, Miroslava Breach, y para gritar a una sola voz: “Ni uno más”.

La protesta fue encabezada por reporteros y trabajadores de La Jornada de Oriente, quienes exigieron que el asesinato de su compañera no quede impune, a la vez que hicieron un llamado para que el gremio periodístico se una en un solo frente.

El director del periódico, Aurelio Fernández, recordó que en los últimos 16 años se han asesinado en este país a más de 100 periodistas, sin que ninguno de esos crímenes haya sido esclarecido y sin que se imponga castigo a los responsables.

“Es el Estado, sí, son los gobiernos, sí, pero es también esta nueva forma de narco Estado que ya se está viviendo, la conjunción entre el poder político y el poder del narcotráfico es lo que está propiciando los asesinatos de periodistas”, aseguró Fernández.

Además de la amenaza contra su vida, indicó que el gremio periodístico enfrenta la represión constante de gobiernos que se molestan cuando las publicaciones no se someten a sus intereses.

Marisol Córdoba, de Ultravisión, dijo que los periodistas de Puebla igual se enfrentan constantemente a represiones e intimidación por parte de funcionarios que llegan a sentirse ofendidos hasta por una simple pregunta, cuando los reporteros sólo hacen su trabajo.

Jorge Meléndez Preciado, de la Casa del Periodista, recordó que, con 30 asesinatos, es en el actual sexenio de Enrique Peña Nieto cuando más crímenes contra este gremio se han cometido en la historia del país.

Señaló que aunque se han creado distintos mecanismos, hasta ahora todos han fracasado para brindar garantías y seguridad a los trabajadores de la comunicación, como para castigar a los responsables de los asesinatos y de los ataques a los medios periodísticos.

Meléndez Preciado se pronunció por la creación de un comité de seguimiento, así como por el nombramiento de fiscales especiales y porque los medios de comunicación le sigan la “pista a la autoridad” hasta que los casos sean esclarecidos y se imponga castigo a los responsables, de otra manera, advirtió, seguirán los asesinatos de periodistas.

“Yo no creo que las autoridades vayan a hacer nada, si no presionamos realmente, nos reagrupamos y hacemos un solo frente para que no vuelva a repetirse esto, pero también para que se aclaren los asesinatos de los periodistas y se les dé apoyo económico a los familiares”, indicó.

Dijo que a las autoridades, la “matazón” de periodistas, los tiene sin cuidado, porque hasta ahora no han hecho ningún pronunciamiento, ni han emprendido ninguna acción para poner un alto a la situación de riesgo con la que trabajan en muchas entidades del país.

“Basta que el gremio esté divido y que estemos peleados, debemos unirnos con disciplina y modestia”, expresó, “porque si no, van a seguir los asesinatos de periodistas”.