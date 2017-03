Yerno de Trump comparecerá en el Senado por sus posibles nexos con Rusia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Comité de Inteligencia de Estados Unidos llamará a comparecer al asesor y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, como parte de la investigación que se realiza sobre los posibles nexos entre miembros de la campaña del republicano y funcionarios rusos.

De acuerdo con información difundida por el diario The New York Times, la Oficina de Asesores de la Casa Blanca fue informada que el Comité de Inteligencia de la Cámara alta desea interrogar a Kushner sobre las reuniones que concertó con el embajador de Rusia, Sergey I. Kislyak, en momentos en que el entonces presidente Barack Obama preparaba sanciones contra Rusia por su intromisión en la campaña electoral en la que Hillary Clinton fue derrotada.

Hasta ahora la Casa Blanca sólo había reconocido una reunión a principios de diciembre entre Kislyak y Kushner, que se produjo en la Torre Trump, a la que también asistió Michael T. Flynn. No obstante, ese mismo mes Kislyak pidió un segundo encuentro, ante lo que el yerno de Trump pidió a un diputado asistir en su lugar, dijeron las autoridades.

A petición de Kislyak, Kushner se reunió más tarde con Sergey N. Gorkov, jefe del banco ruso “Vnesheconombank”, que Estados Unidos colocó en su lista de sanciones después de que el presidente Vladimir Putin anexó Crimea.

Hope Hicks, una vocera de la Casa Blanca, confirmó esas reuniones y explicó que en ellas no se discutió nada de importancia y que no llegaron a ninguna parte, por lo que Kushner –aseguró– está dispuesto a hablar con los investigadores del Senado sobre las reuniones con los funcionarios rusos, dado que “él no está tratando de ocultar nada”.

Los presuntos nexos de la campaña de Trump con Rusia han quedado documentados en informes de inteligencia que se publicaron a inicios de año.

Uno de esos informes de inteligencia destaca que el servicio secreto ruso tiene información personal y financiera del nuevo ocupante de la Casa Blanca que podría ser comprometedora para él. Trump descalificó dicho reporte.