Investigación del asesinato de Miroslava apunta a su labor periodística: Corral 

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El gobernador Javier Corral Jurado informó que la investigación del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, apunta hacia trabajos periodísticos en los que denunció nexos del narcotráfico con políticos.

Destacó que Breach era una periodista muy profesional, que documentaba e investigaba muy bien sus trabajos y que se especializó en uno de los “filones” más riesgosos y peligrosos para el ejercicio periodístico: los vínculos del narcotráfico con la política.

Investigar corrupción política tiene su riesgo e investigar al crimen organizado, tiene su propio riesgo también –dijo– pero investigar los dos aumenta el riesgo exponencialmente y en ese sentido es la principal línea de investigación.

En una gira de trabajo por Ciudad Juárez, Corral agregó que la periodista documentó ese vínculo, desde el proceso electoral pasado.

“Fueron investigaciones de ella y de otros compañeros y compañeras, las que terminaron derrumbando algunas candidaturas del PRI en algunos municipios del estado. Tuvieron que cambiar no solamente al candidato a la presidencia municipal, que hubiera sido lo de menos para ese partido, tuvieron que recomponer las planillas e incluso el aparato de gobierno”, indicó.

La Fiscalía General del estado investiga los trabajos de Miroslava Braech, sus entregas y el entorno en el que laboraba, y de ello hay avances “importantes”, aseveró Corral Jurado, quien pidió esperar para conocer más información y no afectar el curso de las investigaciones.

“Ustedes han tenido la información disponible en medios hasta el momento, como son las imágenes de los videos que muestran a quienes se presume participaron en este crimen”, dijo a los medios.

Y sobre los avances en la investigación, apuntó:

“De manera personal y directa he confirmado, pero estamos en un punto de la investigación, en el que no resulta conveniente hacer público el resultado de estas actuaciones, tenemos que ser responsables y por eso no podemos dar detalles, pero hemos obtenido un conjunto de evidencias suficientes que ya nos permiten engrosar la principal línea de investigación, que desde el primer momento anunciamos sería una de ellas”.

El gobernador informó que instruyó a todo el personal de la Fiscalía General del Estado y a todo el grupo especial conformado para el caso, para que no se filtre de manera indebida ningún elemento, indicio, evidencia o actuación, porque lo único que se lograría sería cooperar con los responsables.