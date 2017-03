“¡Empleos, empleos y más empleos!” festina Trump al anunciar inversión de Ford en EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¡Empleos, empleos y más empleos!”, festinó hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al anunciar una “gran” inversión en tres plantas ensambladoras de la automotriz Ford en Michigan.

“Gran anuncio de Ford hoy. Gran inversión en tres ensambladoras en Michigan. Regresan a Estados Unidos las compañías automotrices. ¡EMPLEOS, EMPLEOS Y MÁS EMPLEOS!”, escribió el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Big announcement by Ford today. Major investment to be made in three Michigan plants. Car companies coming back to U.S. JOBS! JOBS! JOBS!

