Placebo arma fiesta en el Pepsi Center por sus 20 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una descarga de emociones entregó anoche la banda londinense Placebo a sus seguidores mexicanos, como parte de su gira para celebrar 20 años de existencia.

A un par de décadas desde su alucinante surgimiento, Placebo ahora festeja en el mundo presentando sus éxitos en vivo para deleite de sus fans y esta vez le tocó la oportunidad a México, con alrededor de dos horas de intenso rock en el Pepsi Center del World Trade Center (WTC).

La agrupación, liderada por Brian Molko y Stefan Olsdal, apareció cerca de las 21:30 horas sin mayor parafernalia en producción; solamente con una serie de pantallas espigadas centrales y dos laterales, para concentrarse en su música.

Desde la pantalla de en medio se empezó a ver el vídeo del tema “Every You, Every Me”, mismo que fue cantado cual interpretación en vivo por los músicos, aunque “Pure Morning” en realidad produjo el poderoso arranque de Placebo.

Con un Molko totalmente complacido de principio a fin, el vocalista ataviado de negro se le escuchó decir:

“Muchas gracias hermanos y hermanas. ¡Bienvenidos a nuestra fiesta de cumpleaños!”

Y pasando una hora con la intensidad de la gente, exclamó:

“¡Qué calor! ¡Qué público tan maravilloso!”

La pasión de sus adeptos fue de absoluto delirio y hasta desgarradora, dejando en algunos instantes enmudecido a Molko, quien desde el escenario se cobijaba con gritos, aplausos y una comunión que le ha permitido a su banda durante 20 años ser una de los grandes consentidas en el país.

Así, entre la larga lista de rolas se puede mencionar “Loud Like Love”, “Jesus’ Son”, “Soulmates”, “Special Needs”, “Lazarus” y “Too Many Friends”, una de las más coreadas durante la velada.

Del rock más solemne a sus estruendosos sonidos ásperos en la guitarra y del bajo, la plancha principal del Pepsi Center retumbó para continuar con “Space Monkey”, “Exit Wounds”, “Protect Me From What I Want” y “Without You I am Nothing”.

Sabía que iba a estar de chillona con Placebo. Pero valió la pena! Grandes! 🖤😍👌🏼 pic.twitter.com/0M8wDQkyNf — †ruffa †hunderstruck (@_iTruffa) 28 de marzo de 2017

Ya con los ánimos enardecidos, y cerca de las 23:00 horas, Molko clamó con sensible voz:

“¡Es la hora de la fiesta!”

Entonó entonces “For What It’s Worth”, “Slave To The wage”, “Special K”, “Song To Say Goodbye” y “The Bitter End”, con la cual parecía que culminaba la presentación. Sin embargo, después de un breve descanso, los Placebo regresaron para darle con “Teenage Angst”, “Nancy Boy”, así como “Infra Red”, y finalmente regalar “Running Up That Hill”.

Luego de modular con fuerza los sintetizadores, Brian Molko salió huyendo a toda prisa por un costado del foro, cerca de la medianoche, ante el clamor ensordecedor de sus fieles fanáticos, simplemente satisfechos por la tocada de Placebo.

Esta agrupación dará un concierto más en la Ciudad de México, el próximo lunes 3 de abril, en el mismo Pepsi Center del WTC capitalino.

(La presente crónica fue solicitada a César Muñoz Valdez para nuestros lectores de la agencia informativa Apro.)