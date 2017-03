A seis años del movimiento, no hay paz ni justicia: Sicilia

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Seis años después del multiasesinato de Las Brisas, entre ellos Juan Francisco, hijo del poeta Javier Sicilia, que a propósito fundó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el país sigue metido en la violencia, los seis puntos del pacto que propuso en mayo de 2011, siguen vigentes y en México “no hay paz ni justicia”.

En el evento principal realizado en la ofrenda de los arcos de Palacio de Gobierno, en esta capital, el activista advirtió: “(El movimiento) hizo una propuesta de seis puntos, de los cuales no se ha cumplido uno solo. Se los pusimos al entonces gobierno de Felipe Calderón, se los pusimos a la entonces Legislatura, se los pusimos a los candidatos presidenciales (entre ellos a Enrique Peña Nieto), y no he visto nada cumplido”.

El 28 de marzo de 2011, fueron localizados cuatro jóvenes y dos adultos asesinados en un vehículo estacionado en la entrada del fraccionamiento Las Brisas; más tarde quedaría claro que eran Juan Francisco Sicilia y sus amigos, quienes habían desaparecido en la noche. El multiasesinato conmovió a los grupos sociales más importantes de Morelos y del país.

Esto derivó en el Movimiento por la Paz que, a lo largo de los siguientes dos años, caminó a la ciudad de México, al norte del país, marchó al sureste y finalmente se internó en Estados Unidos.

Este movimiento, encabezado por Sicilia, logró por primera vez en la historia del país llevar a cabo diálogos públicos que, al final, quedaron sólo en promesas vagas.

El pacto, “piso mínimo indispensable para transformar el país”, incluía verdad y justicia para las víctimas, acabar con la corrupción, golpear las fuentes reales de financiamiento del narco y democratización del país y de los medios de comunicación.

“Nosotros hemos ido cumpliendo a empujones, junto con las víctimas, algunos de estos puntos. Por ejemplo, a través de la apertura de las fosas de Tetelcingo y Jojutla, donde una familia, la de Oliver Wenceslao, ha hecho todo por encontrar verdad y justicia”, dijo.

Con ese pacto, “salimos del discurso político y ése fue el punto que nos llevó a Ciudad Juárez, ese era el pacto a firmar. Fueron los mismos que llevamos a todos los poderes y, lejos de cumplirse, han pisado el pacto y lo han aumentado en sentido contrario por los incumplimientos.

“Los seis puntos siguen siendo demandas fundamentales para poder restablecer la justica, la paz y empezar a rescatar el país. Y por desgracia, no se han cumplido. Todo lo contrario y por eso ahora tenemos que ir a las urnas, tenemos que irles a arrebatar lo que nos han quitado, que es la justicia, la paz, la dignidad y la democracia”, sostuvo.

En relación al caso concreto de su hijo y sus amigos, afirmó que en los últimos seis años ninguno de los 20 detenidos ha sido sentenciado, por lo que pidió al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General de la República (PGR), concluir el caso y buscar sentencia condenatoria en contra de los presuntos asesinos.

También recordó que este 28 de marzo es la tercera vez que se celebra el Día Estatal de las Víctimas en Morelos.

“Y justamente ese día, en 2014, como si fuera una burla, el gobierno de Graco Ramírez inhumó clandestinamente a más de 100 personas en las fosas clandestinas e ilegales de su procuraduría. Eso nos parece una afrenta personal y por ello exigimos castigo a todos los involucrados, desde el gobernador, pasando por Hortencia Figueroa, por Rodrigo Dorantes y por todos quienes participaron, hasta el último que paleó la tierra”, señaló.

Grupos de víctimas en Morelos realizaron también una manifestación exigiendo justicia; luego, el evento en el zócalo capitalino incluyó un posicionamiento no sólo de Sicilia, sino de otros involucrados en el movimiento, tales como Tomás Calvillo, Pietro Ameglio, entre otros.