AMLO critica decisión “absurda y criminal” de usar al Ejército contra la delincuencia (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, criticó la declaración de “guerra” del expresidente Felipe Calderón a la delincuencia y su decisión “absurda y criminal” de recurrir al uso indiscriminado de la fuerza militar que “en vez de resolver el problema, lo empeoró”.

Desde Nuevo Laredo, indicó que en la llamada guerra contra el narcotráfico, de 2006 hasta ahora se han reportado 210 mil asesinatos. “Es terrible que haya pasado eso en nuestro país y más de un millón las víctimas de la violencia”, añadió.

El tabasqueño criticó que el actual gobierno no quiere cambiar la política económica.

“Es increíble que a pesar del sufrimiento del pueblo de que están destruyendo al país, insisten en mantener la misma política antipopular y entreguista. Quieren sostener a como dé lugar el régimen de corrupción. Parece que no tienen llenadera, no quieren dejar de robar, no aceptan que ha sido por eso que se desató la inseguridad y la violencia en nuestro país”, agregó.

Por eso, dijo que Morena sostiene desde hace mucho tiempo que la solución al problema de la violencia y la inseguridad que padece el país debe construirse sobre dos ejes:

El primero, enfrentar el principal problema de México: la corrupción. Y segundo, el cumplimiento efectivo de los derechos constitucionales como al trabajo, a un salario justo, a la educación, a la salud, a la vivienda, al deporte y a la cultura. “Ese es el camino”, afirmó.

López Obrador advirtió que si el gobierno sigue apostando a la fuerza, en vez de erradicar la violencia va a seguir multiplicándola.

“Esto lo debemos tener muy claro, hay que enfrentar la decadencia con una verdadera transformación. No hay ya otra salida, tenemos que cambiar al régimen corrupto para lograr el renacimiento de México y ese es el propósito de nuestra lucha.

“¿No les parece que es una vergüenza que Calderón para congraciarse con Peña Nieto y obtener impunidad, le haya dejado comprado un avión a Peña que costó siete mil 500 millones de pesos? Un avión enorme para 280 pasajeros, que cuando lo estrenan no entraba en el hangar presidencial, amplían el hangar presidencial y cuesta la ampliación del hangar presidencia mil millones de pesos más. Ni siquiera convocaron, licitaron, fue una asignación directa al contratista predilecto de Peña Nieto, (Juan Armando) Hinojosa”.

El líder nacional de Morena agregó que “desde luego, que no costó mil millones la ampliación del hangar, esa obra no resiste una auditoría técnica, administrativa, mil millones, claro que no. Lo que pasa es que impera, reina, prevalece la corrupción, más lo que cuesta el mantenimiento, la operación de ese avión, 10 mil millones de pesos”, añadió.