Cae en San Diego California fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, vinculado al narco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Edgar Veytía, Fiscal General de Nayarit, fue detenido en San Diego California, Estados Unidos, acusado de delitos contra la salud, al introducir droga a ese país. Desde el 2013, Proceso dio a conocer las acusaciones que realizaron en su contra habitantes de ese estado por vínculos con grupos del narcotráfico.

Esta mañana, Radio Formula dio a conocer la noticia sobre su detención. De acuerdo con el reporte, la detención se llevó a cabo desde el pasado lunes y ese mismo día fue trasladado al Centro Federal de Detenciones de San Diego.

El fiscal en funciones, acusado de introducir droga a EU, ha sido señalado por sus presuntos nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El gobernador de Nayarit Roberto Sandoval y la Procuraduría General de la República (PGR) confirmaron la detención. El gobernador no dio detalles de la detención, señaló que no se puede declarar culpable al fiscal hasta que se demuestre si es culpable y dijo que colaborará con las autoridades estadunidenses en la investigación del caso.

Édgar Veytia. Casado con la hija de la alcaldesa de Compostela, Alicia Monroy Lizola, es temido por los lugareños, quienes desde el 20 de diciembre de 2013 lo señalan por sus presuntos nexos primero con Los Zetas y actualmente con el CJNG.

Ha sido denunciado por despojo de tierras, amenazas, extorsión, feminicidio, secuestro, levantones y desaparición de personas. Durante su gestión al frente de la Fiscalía, la dependencia fue señalada por no recibir denuncias de los afectados.

El CJNG ha consolidado sus operaciones en los estados del Bajío. La organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, domina gran parte del Océano Pacífico y del Golfo de México, y al extender su poderío a Quintana Roo, también controla el tráfico de estupefacientes por el Mar Caribe.

La organización criminal desplazó a sus rivales del Cártel de Sinaloa en algunas plazas. De acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el CJNG opera en Quintana Roo, Veracruz, Guerrero, Estado de México, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. En este último se celebran elecciones este año.

En esa última entidad el fiscal estatal, Édgar Veytia, es señalado de brindar protección al cártel del Mencho. La acusación no es nueva. El 20 de diciembre de 2013 Proceso informó sobre las extorsiones, despojos, robos, levantones y secuestros de los que eran objeto los dueños y concesionarios de terrenos en Nayarit por parte de los sicarios de esa organización.

Según algunos de los afectados, Veytia los encabezaba.

El último caso en que lo involucraron como responsable directo, fue la desaparición de Julián Venegas Guzmán, compadre de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, ocurrida el pasado 1 de abril. Presuntos policías estatales lo levantaron poco después de las 14:00 horas cuando Venegas y su pareja, Olivia Ofelia Solís Ibarra, salieron de Compostela, Nayarit, a bordo de un jeep Wrangler azul modelo 2001, rumbo a Puerto Vallarta, Jalisco, por la carretera federal número 200. Se detuvieron a cargar gasolina en la estación ubicada en el kilómetro 38.6, a 300 metros de la Preparatoria 7.

En este lugar fue interceptado por policías estatales y nunca se le volvió a ver.

Semanas después de la desaparición de Julián, su hijo José Venegas Oviedo presentó una denuncia ante Héctor Miguel Sánchez Banderas, coronel de infantería de la 13 Zona Militar.

El 25 de mayo del mismo año, los familiares de Julián Venegas presentaron una queja ante la CNDH. Relataron que el 1 de abril esperaron en vano la llamada de los secuestradores. Al día siguiente, José, sus hermanos Luis y Grecia, así como su mamá y Olivia acudieron a la fiscalía a presentar la denuncia.

“Fuimos citados por el fiscal Édgar ¬Veytia y procedieron a levantarnos la declaración sin asignarnos número de folio alguno ni abrir una averiguación previa. Al observar dicha actitud, informamos al gobernador del estado, Roberto Sandoval Castañeda, y al secretario de Gobierno, José Trinidad Espinoza, pero no nos otorgaron ninguna ayuda”, expusieron ante la CNDH.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit no sólo no ha investigado sobre el paradero de Julián, sino que pidió a sus hijos no acudir al Ejército para “no entorpecer las indagatorias”, según denunciaron.

El 9 de junio, Grecia Venegas, quien es ahijada de bautismo del Chapo Guzmán, dio una conferencia de prensa en la que denunció al fiscal Veytia de estar detrás de la ¬desaparición de su padre y lo responsabilizó de lo que pudiera sucederle a su familia.