Sony Pictures planea rodar película sobre El Chapo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sony Pictures obtuvo los derechos de un libro sobre la fuga y captura del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, con el que pretende realizar un proyecto cinematográfico con el director Michael Bay.

El libro “Hunting El Chapo: The Thrilling Inside Story of the American Lawman Who Captures the World’s Most-Wanted Drug Lord” fue escrito por Cole Merrell y Douglas Century y saldrá a la venta el próximo mes de octubre.

La obra narra la operación de búsqueda y captura del narco mexicano y es el segundo proyecto en ciernes en los estudios de Hollywood sobre la figura de El Chapo. Actualmente Fox desarrolla “The “Cartel, basada en la obra de Don Winslow y con Ridley Scott como director.

La actriz Kate del Castillo, quien se reunió con el capo antes de su captura, también tiene un proyecto de rodar una película en torno a la figura de El Chapo, preso en una cárcel de Estados Unidos, pero hace unos días anunció que, cuando solucione sus problemas legales en México, retomará la filmación de la cinta.

Del Castillo precisó que ese proyecto parado en estos momentos, “pero en cuanto termine mi problema legal en México lo voy a retomar, por supuesto. Allí está y se hará”.

En el nuevo proyecto el estudio y Bay se encuentran en negociaciones para que el cineasta se ponga al frente de la adaptación cinematográfica, aunque por el momento, no se sabe si será como director o productor de la cinta.

