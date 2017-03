Secuestran a sacerdote en Altamira; Iglesia negocia rescate

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El sacerdote Óscar López Navarro, adscrito a la diócesis de Tampico, fue secuestrado la noche de ayer martes y actualmente sus captores están negociando con la Iglesia el monto de su rescate, según informó este miércoles el obispo de esa diócesis, José Luis Dibildox.

López Navarro, de 40 años de edad, salió de la parroquia San José Obrero, de Altamira –municipio conurbado a Tampico— y fue seguido por los delincuentes, quienes finalmente lo capturaron a las puertas del seminario ubicado en la colonia El Charro, a las 22:30 horas de ayer.

En conferencia de prensa, el obispo Dibildox señaló:

“Ya ha habido alguna comunicación con los secuestradores. Están en plan de negociación. Los padres de esa comunidad han sido muy discretos. Normalmente los secuestradores les piden que no hablen, que no digan, que no denuncien. La gente tiene el temor por la vida de este sacerdote”.

Y agregó: “Nosotros le pedimos a la gente su oración para que todo termine pacíficamente. Ojalá le puedan dar la libertad al sacerdote para que pueda seguir con sus responsabilidades”.

Señaló que la población tamaulipeca está exigiéndole al gobierno que le dé seguridad, paz y tranquilidad.

“Sin embargo, a pesar de que tenemos un nuevo gobierno, no ha sido posible abatir la inseguridad”, dijo Dibildox.

Por lo pronto, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un tuit señalando lo siguiente:

“La CEM se solidariza con mons. José Luis Dibildox, obispo de Tampico y su comunidad, por el lamentable secuestro del p. Oscar López Navarro”.

Este secuestro se da a solo dos días del asesinato del sacerdote Felipe Altamirano Carrillo, adscrito a la Prelatura del Nayar.

Ambos casos vienen a engrosar la lista de sacerdotes secuestrados y asesinados, víctimas de la ola de violencia y criminalidad que vive el país.