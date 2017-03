Estadio de Diablos Rojos, listo para julio pero se inaugurará hasta 2018: Harp Helú

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dueño de los Diablos Rojos del México, Alfredo Harp Helú, informó que el nuevo estadio del equipo estará listo en julio próximo; sin embargo, se inaugurará hasta la temporada 2018.

En la presentación del equipo, de cara a la campaña 2017 que iniciará en el estadio Fray Nano el viernes 31 de marzo ante Acereros de Monclova, Harp Helú dijo que el monto inicial de la inversión fue de 60 millones de dólares, pero ya se incrementó hasta 80 millones.

Apro pudo confirmar que la cifra real es de 90 millones de dólares al tipo de cambio actual. Solamente el techo que cubrirá las gradas, que no ha terminado de colocarse, costó 400 millones de pesos.

Harp Helú dijo que aún está en pláticas con OCESA para decidir si esta empresa de espectáculos operará el nuevo estadio que aún no tiene nombre. Señaló que si le ofrecen una cantidad jugosa una marca podría darle nombre.

Por otro lado, el empresario aclaró que él es el único dueño del estadio de los Diablos Rojos y que el gobierno de la Ciudad de México que encabeza Miguel Ángel Mancera cedió en comodato el uso del terreno donde se construye, en la parte oriente de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixihuca.

“Yo soy el dueño, no el gobierno de la cuidad. Yo creé una sociedad con mi familia para conseguir todos los recursos. No hay ayuda de nadie como en otras ciudades o estados. Es dinero de mi familia. El terreno se dio a través de un comodato especial, primero por 12 años pero que puede renovarse vamos a tener que pagar de alguna forma porque a la larga se quedan (el gobierno) con todo”, dijo.

-¿Cuál es el monto que pagará? ¿O incluso puede ser sin nada a cambio?

-Sí, porque voy a dejar el estadio a perpetuidad, va ser para la ciudad. Yo ya invertí en construirlo.

La campaña 2017 los Diablos Rojos del México jugarán sólo con peloteros mexicanos y esperan conseguir el título 17 de su historia, luego de que el año pasado ni siquiera calificaron a playoffs.

Defiende a jugadores mexicanos

Harp Helú también abordó el tema que partió en dos a la Liga Mexicana de Beisbol (LMB): la contratación libre de peloteros mexicanos nacidos fuera de territorio nacional. Aclaró que no tiene nada contra ellos ni contra los extranjeros, pero consideró que los mexicanos producidos en las academias locales deben jugar con los peloteros que forman.

“Ya tuvimos un título con puros mexicanos. En la academia (de beisbol de Oaxaca que es de su propiedad) agarramos chamacos desde 14 o 15 años, les damos escuela, les damos todo y no los quiero sentados en la banca. No puedo ofrecer algo en el futuro, no me puedo comprometer a nada (a jugar de por vida sólo con mexicanos)”.

Por su parte, el manager Miguel Ojeda anunció a Alejandro Delgado como abridor para el partido inaugural.

Dijo que el equipo estará conformado por peloteros novatos y experimentados con los refuerzos Luis Alfonso García (primera base) y Jorge Chato Vázquez como atractivos. El exligamayorista Karim García quedó fuera del roster final de 30 peloteros.