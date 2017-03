“Decadente”, que Peña Nieto mande a gabinete a hacer proselitismo en el Edomex: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, calificó como “decadente” que el presidente Enrique Peña Nieto envíe a los integrantes de su gabinete a realizar proselitismo político en el Estado de México para posicionar a su primo, Alfredo del Mazo, candidato del PRI al gobierno estatal.

Desde Saltillo, Coahuila, también consideró que Margarita Zavala, quien busca la candidatura del PAN a la Presidencia en el 2018, tiene una fortaleza y una debilidad en sus aspiraciones: su esposo, el expresidente Felipe Calderón, “porque ella es apoyada por su esposo, pero al mismo tiempo, como su esposo es una mala persona, la perjudica. O sea que ‘suma cero’”.

El tabasqueño rechazó que Zavala pueda derrotarlo en la elección presidencial del año entrante. También desconoció al expresidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, actual diputado federal, quien sostuvo en días pasados que López Obrador no ganaría la Presidencia si no es con un pacto de unidad con los partidos de izquierda.

“¿Quién es?”, respondió cuando fue cuestionado sobre los dichos del legislador.

“Lo cierto es que muchos ciudadanos independientes, militantes, dirigentes de otros partidos se están uniendo a la lucha de Morena y se está adquiriendo mucha fuerza”, aseguró.

El tabasqueño reiteró que Morena no hará alianzas “con los partidos que están al servicio de la mafia en el poder, partidos paleros”.

En otro asunto, López Obrador consideró que es necesario que Calderón y su sucesor, Enrique Peña Nieto, admitan que la llamada estrategia del combate a la delincuencia organizada “resultó fallida” y “ha costado la pérdida de miles de seres humanos”.

Resaltó que el regreso del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, a la política es parte de la descomposición política en el estado. Contó que durante la visita de Calderón a la entidad se enfrascó “en un debate si se le puede llamar así” con Moreira. “Se insultaron”, señaló.

“Nosotros no vamos a entrar en eso, siempre he dicho que Calderón no solo se robó la Presidencia, sino que convirtió al país, y eso es lo más grave, en un cementerio”, pues fue quien inició esta guerra absurda contra la delincuencia.

Dicha estrategia a la que Peña Nieto dio continuidad tiene como saldo 210 mil asesinatos y un millón de víctimas de la violencia en 10 años.

En el Auditorio de la Universidad Autónoma del Noreste en Saltillo, López Obrador presentó su libro: “2018 La Salida. Decadencia y Renacimiento de México”, acompañado de la escritora Laura Esquivel; el rector de la UANE, Higinio González Calderón, y el empresario Alfonso Romo.

Para este jueves, Andrés Manuel López Obrador estará en Torreón, Coahuila.