Periodistas de Puebla exigen justicia por compañeros asesinados

PUEBLA, Pue. (apro).- Frente a la Catedral de Puebla, periodistas y ciudadanos realizaron una velada para reclamar justicia para los trabajadores de los medios de comunicación asesinados, pero también para exigir que sean efectivas las garantías constitucionales para ejercer su trabajo.

En nombre de la Red de Periodistas de Puebla, Enrique Aroche recordó que ya en este mes de marzo tres reporteros fueron asesinados en cinco ataques que se han cometido contra comunicadores en distintas partes del país.

“El asesinato de Miroslava Breach (corresponsal de La Jornada en Chihuahua) es una puñalada estratégica por el ejemplar periodismo que ejercía”, refirió y agregó que “no es que nos duela más el asesinato de un periodista que de otro, simplemente que entendemos el mensaje: incomodar con lo que informamos, apegados a principios éticos, tiene consecuencias mortales”.

Aroche, director del portal informativo “LadoB”, refirió que el Mecanismo de protección a comunicadores está convertido en un “elefante blanco”, mientras que la Fiscalía especializada en delitos contra periodistas sólo ha podido resolver dos de las 950 averiguaciones previas que ha abierto desde su creación.

“Ya no queremos iniciativas, queremos que inicien acciones administrativas y penales contra quienes obstaculizan la debida protección y el acceso a la justicia, estaremos saliendo a las calles y no quitaremos el dedo del renglón, pero ya no queremos salir a gritar el nombre de nadie más”, expresó Aroche.

Los inconformes colocaron veladoras y carteles en los que reclamaban “No se mata la verdad matando periodistas”.

La reportera Samantha Páez recordó que el miércoles 22 dos trabajadores de medios locales de Tehuacán, Maximiliano Santos y Jaime González, fueron agredidos por pobladores cuando ejercían su trabajo.

En el Congreso local, el diputado independiente Julián Peña Hidalgo presentó una iniciativa para que se establezcan medidas de protección para el gremio periodístico y para los defensores de los derechos humanos.

El legislador explicó que la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas sería un ordenamiento similar al que ya opera a nivel federal desde abril de 2015.