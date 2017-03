Corral creó un circo con las órdenes de aprehensión y el no dejarme rendir protesta: Tarín García

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado suplente de Carlos Hermosillo y excolaborador de César Duarte Jáquez, Antonio Enrique Tarín García, afirmó que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, armó un circo político con las órdenes de aprehensión y al no dejarlo rendir protesta como legislador.

“Las condiciones políticas en el país le permitieron al gobernador del estado de Chihuahua crear un circo político este fin de semana que elaboró con todas las órdenes de aprehensión que sacó y no permitirme tomar protesta como diputado federal”, afirmó en entrevista para el programa “Ciro Gómez Leyva por la mañana”.

Agregó que está por llegar a Chihuahua para seguir con su estrategia legal y “estamos esperando la respuesta del estado de Chihuahua sobre las cuestiones que se nos están acusando, no tenemos con claridad el tema debido a que nunca se nos notificó esto y con la suspensión provisional que nos da la demanda de amparo que interpusimos, vamos a conocer ya todas las líneas de investigación lo que se encuentre en nuestra contra para poder establecer esa defensa legal”.

Tarín García dijo que no tiene nada que esconder, tiene la frente en alto “y vamos a aclarar esto para poder volver a San Lázaro y tomar la protesta de ley”.

Dijo que él entró a la Cámara de Diputados por su propio pie y como cualquier ciudadano, no dentro de una cajuela o camioneta polarizada e iba a salir por su propio pie, además de que no le fue notificada la orden de aprehensión girada en su contra, la cual, “es un claro acto en donde el gobierno del estado de Chihuahua hizo esta situación para que yo no tomara la protesta de ley como diputado”.

Sobre la versión de que se haya negociado su libertad a cambio de la libertad del hijo del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, Tarín García señaló: “yo creo que es errónea, es negativa, es falsa esa información, desconozco ese tema y creo que es mentira”.

Detalló que el amparo que promovió es contra todo acto de autoridad, de detención y presentación, y una vez que sean notificados la Fiscalía General del Estado y el gobierno de Chihuahua, tienen 24 horas para dar su informe preliminar al Juez federal, “y ahí es donde nos vamos a enterar absolutamente de todo, la audiencia constitucional está marcada para el día 7 de abril”.