Por Netflix, “Ya no me siento a gusto en este mundo”, cinta premiada en Sundance

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dirigida por Macon Blair, Ya no me siento a gusto en este mundo (“I Don’t Feel at Home in This World Anymore”, EU-2017), es la cinta ganadora en el Festival de Sundance, una producción de Netflix que se encuentra disponible en esta plataforma de streaming y que forma parte de los intentos de la empresa por ganar un lugar dentro del mundo de cine.

La película es una estupenda comedia negra que gira en torno a la violencia: la violencia que se acumula en nuestro interior cuando no vivimos la vida que deseamos, la violencia que en general no queremos ver pero que está rondándonos. Y de pronto algo ocurre y nuestra zona de confort se rompe, y se destapa una cloaca enorme.

Ya no me siento a gusto en este mundo trata sobre una enfermera llamada Ruth (Melanie Linskey), cuya vida monótona se ve violentada cuando alguien entra a robar a su casa, llevándose su computadora y los cubiertos de plata que le había heredado su abuela, entre otras cosas.

Ruth hace la denuncia pero las autoridades no parecen ofrecerle una solución, de hecho, parece que su voz es una queja más en la fila. En medio de su enojo, Ruth se topa con un vecino llamado Tony (Elijah Wood), un sujeto que parece estar medio zafado, con ínfulas de vigilante urbano (por cierto, él maneja varias armas ninja). Es con él con quien la protagonista se lanzará a la búsqueda de sus objetos perdidos.

La cinta tiene una fuerte carga de violencia gráfica que nos recuerda irremediablemente a Tarantino, denotando un alto grado de miseria en todos los personajes. Y es sólo cuando se enfrentan a ella que son capaces de verse a sí mismos y del horror que llevan por dentro.

El filme es soportable gracias al toque que aligera la violencia, comedia que oscila entre el absurdo y el humor negro. Al final, resulta profundamente reveladora. Como broche de oro, las actuaciones de todo el reparto son estupendas.