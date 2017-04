“Antojitos mexicanos”, una colección de rock, trova…

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el año 2005, el músico Alejandro Franco emprendió la labor antropológica de recopilar anualmente el trabajo de cientos de músicos y grupos mexicanos reuniéndolos en la colección Antojitos Mexicanos, la cual incluye géneros como el rock, la trova o la música experimental, con el objetivo de mostrar las diferentes vertientes musicales que existen en el panorama nacional.

Junto a su primera colección, la cual se puede escuchar enteramente en su página de internet (www.socsub.org), nació el sello discográfico Sociedad Subterránea, que también da cabida a varias propuestas musicales en cerca de 80 títulos lanzados hasta la fecha.

Sin importar demasiado el desempeño musical de las bandas, Franco incluye todas las propuestas dejando al escucha la decisión de calificarlas o no. Sobre esto y la decimosegunda edición de Antojitos Mexicanos, lanzada el pasado lunes 13 de marzo, comenta para la agencia informativa Apro:

“Siempre he creído en apoyar, porque me nace hacerlo. Me cuesta trabajo ser egoísta. Y por eso, en este compilado escucharás bandas con grabaciones de muy baja calidad, porque es lo que logran hacer. Y hay otras que gastan millones de pesos en estudios, ¡pero sus rolas son malísimas! Hay de todo. Creo que la música habla por sí sola y por ende, este disco es un reflejo de nuestra cultura juvenil, electrónica y rockera. Lo que no suena en la radio, está en Antojitos Mexicanos.

“El disco lo espero cada año y lo descargan muchas personas en el mundo. Vale la pena hacerlo… Es un gran trabajo de muchas horas y contactos, pero el resultado final es gratificante. Son muchas horas de sonidos distintos de diversas ciudades y de mexicanos alrededor del mundo, sonando en un mismo disco.”

Con más de mil canciones compiladas en doce años, Alejandro Franco es una de las pocas personas que ha escuchado la gran mayoría de las propuestas nacidas en México, siendo testigo de su transformación y evolución.

En su muy personal forma de ver la situación, siente que hay todavía prácticas desleales en varios de los ámbitos que rodean a la abatida industria musical nacional, y que aunadas a los temores del músico mexicano –como el aventurarse a salir del país, crear música sin copiar, o casi calcar lo extranjero– es prácticamente imposible ver un avance real. Dice:

“Hay que creer en lo que uno hace y ser paciente, además de tener constancia y perseverancia; obvio: innovando y generando auto crítica. Aunque hay mafias, juegos sucios, envidias, barreras, obstáculos y grupos de bloque en la industria, hay que crecer.

“Veo que la música mexicana es muy buena. Pero hay cosas que debemos cambiar, como apertura del público por grupos nuevos, radio que circule nuevas canciones, medios que hablen de bandas chicas, festivales que inviertan en jóvenes y bandas desconocidas. No todo debe ser 100% comercial.”

En Antojitos Mexicanos la música es lo importante, y es el lugar ideal para comenzar a descubrir la música hecha en México.