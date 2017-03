Calumnia y difamación, señalamientos por lavado de dinero: Vázquez Mota

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante los señalamientos de lavado de dinero que involucran a su familia, la candidata del PAN en el Estado de México, Josefina Vázquez Mota, dijo estar segura de que no se encontrará nada en la investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR).

El lunes, el diario El Universal publicó que el padre y seis hermanos de Josefina Vázquez Mota “son investigados porque recibieron 17 millones de pesos de empresas que en 2013 fueron denunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el trasiego de 400 millones de pesos de presunto origen ilícito”.

Tras la publicación, el PRD presentó ante la PGR una denuncia de hechos por presunto lavado de dinero en contra de Vázquez Mota, quien ayer, horas antes de su registro como candidata, solicitó por escrito a la Procuraduría saber si existe alguna denuncia en su contra por ese delito.

Al acudir a la novena edición del Value Investing Forum, la exaspirante presidencial dijo que “estoy esperando una respuesta inmediata de la PGR para que sea la autoridad quien responda si hay o no una investigación y te puedo advertir con certeza y absoluta confianza que no habrá una investigación alguna, porque hemos sido una empresa familiar ejemplar por su trabajo y cumplimiento con la ley y te quiero decir que es reflejo del miedo y la desesperación se aferran a lo que han tenido 90 años las mismas familias de siempre, no tengo miedo, nada ni nadie me va a detener”, afirmó.

Además, señaló que en la elección del Estado de México no solo está en juego el 2018 sino el destino del país, así como la libertad y la democracia, “porque las cosas si pueden ir peor”.

Y añadió: “ya comenzó la guerra sucia porque ante la desesperación se recurre a la calumnia y difamación”.