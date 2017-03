Aparece narcomanta dirigida a Corral: “los voy a matar a todos”, le advierten

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una manta con un mensaje dirigido al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, fue dejada esta mañana en un puente peatonal localizado en el Periférico de la Juventud, en la capital del estado.

Según información difundida por El Diario de Chihuahua, el texto de la lona, que fue retirada por elementos de la Policía Municipal decía:

Esto es para que estés enterado “Corral si me sigues mandando a tus achichincles los voy a matar a todos, querías guerra, pues ya las tienes”, estoy agarrado de alguien más poderoso y también a esos hocicones periodistas no se metan en lo que no les importa y en una guerra que no van a ganar por que los voy a matar a todos, al verga. atentamente al 80.

La aparición del mensaje ocurre exactamente una semana después del asesinato de la corresponsal del diario La Jornada en Chihuahua, Miroslava Breach Valducea, perpetrado el jueves 23. En el lugar del crimen fue colocada una cartulina donde se leía: “Por lengüona. Ahora sigue tu gobernador. (Firma) El 80”.

El pasado 1 de marzo, otra manta también dirigida al gobernador fue colocada en el cruce de Periférico de la Juventud y Juan Escutia, al norte de la ciudad de Chihuahua, y en ella se le pedía detener a Arturo Quintana, El 80.

Los autores del mensaje advirtieron en esa ocasión que esperarían unos días, porque ya no soportaban las extorsiones, homicidios y desapariciones de habitantes en los municipios de Bachíniva y Namiquipa, en la región oeste del estado.

“Señor Gobernador en este mensaje le pedimos que cumpla lo que prometió de quitarnos estos terribles por parte de Arturo Quintana el 80 terribles abusos que nos tienen artos”, decía la manta.

Añadía: “Ya solo vamos a esperar su respuesta con hechos uno días mas ya no aguantamos tantos abusos extorciones, acesinatos y desapariciones de nuestra gente nos esta obligando a defendernos a como de lugar este es un asta aqui arturo quintana y su gente como es posible que quieran hacer lo que les da la gana son basura que estan acabando con su propia gente y como es posible que el sobrino de esa rata sea el comandante municipal de vachiniva y namiquipa ya se artaron de tanta inpunidad… el ejercito de planta y ellos por las calles es un descaro Ayudenos Gobernador o será igual que todos los que an estado una vergüenza”.