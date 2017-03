Se enfrentan sección 22 y grupos de choque del PRI; un lesionado y dos detenidos

OAXACA, Oax. (apro).- El gobernador Alejandro Murat canceló hoy los sus actos en Salina Cruz y Juchitán ante la movilización de los maestros de la sección, que derivó en un enfrentamiento con grupos de choque del PRI, lo que dejó un saldo de un integrante de la comisión política del magisterio lesionado y dos detenidos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) confirmó la detención de dos militantes de la CTM por alteraciones al orden público en el marco de los eventos registrados este día en Salina Cruz, donde resultó herido el secretario de Prensa y Propaganda de la sección 22, Wilbert Santiago Valdivieso.

Mientras, Murat Hinojosa terminó por refugiarse en el cuartel del treceavo regimiento de caballería de Ciudad Ixtepec, donde dio una conferencia por los hechos que motivaron la cancelación de sus eventos en su gira por el Istmo de Tehuantepec.

De entrada, la sección 22 logró su objetivo de boicotear hoy dos actos del gobierno del estado “ante la política de represión, detenciones arbitrarias y falta de avances en las mesas de negociación”.

Y advirtió que “este movimiento continuará persiguiendo al cachorro en las regiones más lejanas, hasta que responda de manera puntual, sin dilaciones ni condiciones las demandas del magisterio y el pueblo organizado”.

De acuerdo con el área de comunicación social, Murat realizaría hoy una gira por la región del Istmo de Tehuantepec, ya que al mediodía, en Salina Cruz, daría el banderazo de inicio de operación de patrullas, camión cisterna para combatir incendios y entrega de equipamiento al cuerpo de bomberos.

Posteriormente, a las 13:00 horas sostendría una reunión de Coordinación Regional para la Seguridad en el Istmo en la casa de la cultura de Juchitán de Zaragoza, sin embargo, suspendió su presencia en ambos eventos por la presencia de los maestros de la sección 22.

El líder magisterial Eloy López Hernández condenó los hechos de violencia en el puerto de Salina Cruz y exigió “una verdadera mesa de negociación con carácter resolutivo en el ámbito político, laboral, social, administrativo y de justicia por la masacre de lesa humanidad ocurrida en Asunción Nochixtlán.

“Repudiamos este acto de parte de Murat, ya que no nos permiten manifestarnos de manera pacífica en el puerto de Salina Cruz, en la cual nuestro camarada Wilbert fue brutalmente golpeado por grupos de choque del gobierno de Murat”, se quejó López Hernández.

Y agregó: “Rechazamos ese acto y repudiamos esa actitud del gobierno del estado que nos responde con golpes. No vamos a permitir que no nos permitan hacer la manifestación como nos ha caracterizado en la sección 22. Un gobierno así no puede caminar con la sociedad oaxaqueña, no puede reprender, mucho menos lastimar el derecho a la manifestación”.

Insistió en repudiar “el clima de cerrazón y represión que está orquestando Alejandro Murat en la región del Istmo de Tehuantepec para imponer su política económica a fuego y sangre”.

Igual denunció que mientras los maestros realizaban su protesta pacífica fueron atacados por los grupos de choque del PRI que llegaron con palos y piedras.

Finalmente, advirtió que “la sección 22 no claudicará en esta jornada de lucha acordada por las bases a pesar de la militarización, persecución y represión del Estado en su intento por callar la protesta social”.