Ataque de sicarios a familia deja dos muertos y una lesionada en Colima

COLIMA, Col. (apro).- Un hombre de 25 años de edad y un niño de cuatro años murieron, en tanto que la madre de este último resultó herida tras ser atacados por un grupo armado que se introdujo a su vivienda en la comunidad Cerro de Ortega, del municipio de Tecomán.

En el suceso, ocurrido la mañana de este jueves, falleció instantáneamente el adulto, en tanto que el menor, con una bala en el abdomen, dejó de existir horas después cuando recibía atención médica en un hospital.

A la escena del crimen acudieron elementos de la Procuraduría local, Policía Estatal y Policía Municipal de Tecomán, quienes montaron un operativo de búsqueda, pero hasta esta tarde no se había informado sobre la posible detención de los presuntos responsables.

En entrevista vía telefónica, el presidente de la Junta Municipal de Cerro de Ortega, Francisco Uvalle Rojas, comentó que estos hechos causaron un fuerte impacto y reavivaron el temor en esa comunidad colindante con el estado de Michoacán.

Luego recordó que hace dos años, Cerro de Ortega había sido “el punto rojo” del municipio de Tecomán en materia de violencia, pero durante un tiempo se tranquilizó la situación y fue en las últimas semanas cuando ha vuelto a crecer la actividad delictiva.

“Desconocemos por qué está pasando esto, pero sí es algo preocupante para nuestra tranquilidad como ciudadanos”, refirió.

Durante 2016 y en los primeros meses de 2017, Tecomán ha estado ubicado como uno de los municipios más violentos del país, con una tasa de homicidios que llegó a superar a la de ciudades como Acapulco, Guerrero.

El representante municipal de Cerro de Ortega lamentó que dentro de este ambiente de violencia también estén muriendo niños, “porque desgraciadamente si algunas personas anduvieran mal, qué lamentable que los niños estén pagando los errores de los adultos, porque ellos son los más inocentes”.

Uvalle Rojas, quien también presidió la Junta Municipal en el periodo 2006-2009, dijo que en los últimos años la población de Cerro de Ortega ha crecido considerablemente y podría tener 14 mil o 15 mil habitantes, pues han llegado muchas personas de otros lugares atraídas por las fuentes de trabajo en las plantaciones de plátano, papaya, melón y pepino.

Sin embargo, ello ha provocado la formación de colonias irregulares, donde “hay gente que se posesiona de un terreno y ahí comienza a vivir; antes nos conocíamos todos entre sí y ahorita ya no, hay mucha gente de fuera y no sabemos qué viene a hacer, eso es lo que nos tiene más preocupados, es cierto que la mayoría viene a trabajar, pero otros vienen a hacer desorden”.

En relación con el hecho trágico de esta mañana, Francisco Uvalle dijo no contar con mayores datos porque es un asunto que le compete a la Policía Ministerial.

“A nosotros como Junta Municipal no nos dan ninguna información, ellos hacen las investigaciones por su cuenta y ni siquiera nos dejaron acercarnos, aunque tampoco queríamos hacerlo; no nos corresponde, para qué meternos donde no tenemos nada qué hacer”, concluyó.