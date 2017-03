El Bronco se dice amigo del fiscal de Nayarit detenido en EU

MONTERREY, NL (apro).- El gobernador Jaime Rodríguez Calderón reconoció que tiene amistad con el exfiscal general de Nayarit, Édgar Veytia, detenido el lunes en Estados Unidos por narcotráfico y conspiración criminal.

Entrevistado hoy, El Bronco reconoció su cercanía con el ahora exfuncionario mexicano detenido en San Diego, California, aunque aclaró que no juzgará sus actos y esperará a que demuestre su inocencia.

“Édgar es mi amigo, lo conozco, puedo hablar bien de sus buenas acciones, no de sus malas acciones, no sé, no estoy seguro de eso, sé que podrá él demostrar su inocencia y creo que en eso está trabajando. Evidentemente todos los que son acusados tienen el derecho de hacer eso. Yo no juzgaré a nadie. Yo respeto la amistad de una persona. Nunca daré la cara en contra a nadie y siempre serán mis amigos”, justificó el mandatario independiente.

Luego aclaró que no es responsable de las acciones que el detenido haya emprendido y esperará que la justicia opere para que salga la realidad en su caso.

Igual descartó que Veytia hubiera recomendado a algún funcionario de su administración, como el contralmirante Augusto Cruz, director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), y recordó que ha hecho un trabajo destacado en su entidad.

“Él no me recomendó nadie. Édgar creo que dio un buen ejemplo de seguridad de Nayarit. Está en el primer lugar de seguridad en el país y eso hay que reconocérselo. Lo dicen las estadísticas, no lo digo yo, y yo no sé qué opinión tenga el gobernador de Nayarit respecto a él”, explicó.

También afirmó que nunca negará a un amigo en desgracia, como actualmente se encuentra Veytia.

El fiscal en funciones fue acusado de introducir droga a Estados Unidos y se le señalan nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).