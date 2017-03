Preocupa a la CIDH baja presencia de personas trans en la esfera pública

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación porque a pesar de ciertos avances y el aumento de la presencia de personas trans en la esfera pública, “aún resulta muy baja y responde a situaciones excepcionales”.

En un comunicado, destacó que las condiciones generalizadas de violencia, discriminación y exclusión que enfrenta esa comunidad en América, exacerbada por patrones ‘cisnormativos’ arraigados en las sociedades de la región, tienden a imposibilitar el acceso y completitud de los diferentes niveles educativos, lo cual impacta negativamente sobre la calidad de vida, y les relega a círculos de pobreza y exclusión que les hacen más vulnerables a la violencia.

“Todo esto compromete el acceso efectivo a derechos como la salud, el trabajo y la vivienda, el acceso de personas trans a los espacios públicos y su participación como actores políticos”, puntualizó.

En el marco del Día de la Visibilidad Trans, que se celebra el 31 de marzo, la CIDH se unió a la comunidad internacional para resaltar el valioso rol que las personas trans ocupan en los procesos de reivindicación de sus derechos, el combate del ‘cisexismo’ e inclusión en espacios públicos y de poder.

Tras saludar el liderazgo de algunas personas trans y “la ardua labor que realizan en la región”, el organismo instó a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a adoptar medidas urgentes “que incluyan de manera trasversal la perspectiva de identidad de género en las políticas públicas que buscan contrarrestar los círculos de pobreza, exclusión, violencia y criminalización que afectan a personas trans en América”.

Tales medidas, detalló, incluyen el reconocimiento de la identidad de género de forma sencilla, expedita y no patologizante, así como la protección de las conductas en el ejercicio de dicha identidad, lo cual debe ser extensivo a los distintos aspectos de la vida de la persona, en ámbitos como educación, salud, trabajo y vivienda.

De igual manera, celebró que en los últimos años aumentara la presencia de personas trans en la esfera pública, y resaltó la importancia de que los Estados de la región adopten políticas en el ámbito interno que garanticen la inclusión en el mercado laboral formal de personas trans, y que se generen espacios democráticos y de diálogo que permitan a éstas acceder en reales condiciones de igualdad a cargos públicos y/o de elección popular.

Al respecto, saludó las iniciativas impulsadas por algunos Estados de la región que buscan garantizar cupos laborales mínimos de personas trans en cargos públicos, e instó a que estas iniciativas sean replicadas y extendidas por los demás Estados miembros de la OEA, y que sean igualmente acompañadas de políticas públicas integrales que permitan, entre otras cosas, la capacitación técnica de las personas trans para que efectivamente puedan acceder a estos puestos, continuar su crecimiento laboral y ocupar cargos de poder y/o de toma de decisión.

En su más reciente informe preliminar sobre “Pobreza, Pobreza Extrema y Derechos Humanos en las Américas” de 2016, la CIDH destacó que para lograr una inclusión integral de las personas trans en los diferentes ámbitos y disminuir las tasas de pobreza que les afectan, es preciso redoblar esfuerzos y llevarlos más allá de la adopción formal de normativas que reconocen la identidad de género.

“El respeto y reconocimiento pleno de los derechos humanos de las personas trans en América no será alcanzado hasta en tanto estos ejercicios de reivindicación de derechos no trasciendan la esfera de lo formal y se conviertan en garantías operativas, adaptadas a las diferentes realidades de las personas trans en la región, que les permitan desarrollar en pleno sus potencialidades, ejercer sus derechos acorde a su identidad de género y que no constituya impedimento para ocupar puestos dentro del mercado laboral formal, incluyendo puestos de poder en esferas públicas”, destacó el Relator sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la CIDH, Francisco Eguiguren Praeli.

Añadió: “Los Estados de la región tienen el compromiso de adecuar sus marcos normativos para que tengamos una América que deje atrás la ‘cisnormatividad’ y brinde igualdad de oportunidades para todas las personas”.