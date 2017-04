Concierto “Voces en movimiento” en el Cenart

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Más de 174 cantantes de entre siete y 17 años de edad, seleccionados de las diferentes entidades del país, participarán en el concierto Voces en movimiento, que como resultado del proyecto del mismo nombre se llevará a cabo este sábado 1 de abril a las 12:40 horas en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes. Además participará la Orquesta Escuela Carlos Chávez y el Ensamble Escénico Vocal, que forman parte del Sistema Nacional de Fomento Musical, dirigido por Eduardo García Barrios, en el recital se interpretarán obras de dominio público en lenguas diversas entre ellas náhuatl, huichol, andino, rarámuri, cherokee, maya-chuj, escocés y japonés. Además La marcha de las canicas y Lunada, de Francisco Gabilondo Soler “Cri Cri”, y Alas a Malala, de Arturo Márquez. El Cenart se ubica en ubicado en avenida Río Churubusco 79, esquina Calzada de Tlalpan, colonia Country Club, Metro General Anaya.

Obra de Reinaldo Pérez Rayón en Bellas Artes

Constructor de ahora llamada Unidad Adolfo López Mateos del Instituto Politécnico Nacional, conocida como Zacatenco, el arquitecto Reinaldo Pérez Rayón recibe un homenaje en el Museo Nacional de Arquitectura del Palacio de Bellas Artes, en donde se presenta su exposición Reinaldo Pérez Rayón, ideas y obras que reúne 90 piezas, entre documentos personales, análisis gráficos, fotografías, planos y cinco maquetas originales del arquitecto funcionalista, “hijo predilecto del IPN”. Curada por el arquitecto Antonio Cruz, la muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 4 de junio en el cuarto piso del PBA, en avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, Centro Histórico, Metro Bellas Artes.

Festival del Centro Histórico de la CDMX

Bajo el lema #CiudadSinMuros la 33° edición del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México ofrece un primer fin de semana de actividades en espacios públicos. Este sábado se presentará la coreografía Espíritu del agua, a cargo del Grupo Yuka: Danza y Cantos Afroamericanos, dirigida por María Penélope Vargas, donde se muestra la llegada desde África a América Latina de “Mami Wata”, la madre del agua, quien a través de sus movimientos compartirá la visión y relación que tienen los pueblos africanos con el líquido vital, las presentaciones serán desde mañana hasta el 15 de abril a las 11 horas en el Monumento a Beethoven y este domingo a las 12 horas en la Plaza Santa Catarina. Otro espectáculo de interés es el teatro cabaret de El miedo es un albur, o me das o te doy, pieza en la que el Barón Omar Ciano, presa del miedo, huye al país de los absurdos, una nación dispuesta a extinguirse por sí misma, para finalmente ir en busca de un nuevo continente al cual poner su nombre, las funciones se programaron para este sábado a las 11 horas en el Kiosco de la Alameda Central, y el domingo a las 12 horas en la Calle Peatonal Licenciado Verdad. Para conocer la cartelera completa del encuentro que se extiende hasta el 16 de abril consulte: http://festival.org.mx/

Obra de Rina Lazo y Arturo García Bustos en Universidad Iberoamericana

En la semana de “Arte, género y diversidad” de la Universidad Iberoamericana la pareja de artistas Rina Lazo y Arturo García Bustos exponen su obra en la muestra Poesía necesaria: obra gráfica de Rina Lazo y Arturo García, misma que se realiza a partir del poema “La poesía es un arma cargada de futuro” del escritor español Gabriel Celaya (1911-1991). “En sus bellas, sencillas y profundas palabras, esta poesía expresa la misma idea principal que anima a la obra de Rina Lazo y Arturo García Bustos; es decir, que el arte – tanto en sus manifestaciones plásticas como literarias– es un instrumento necesario para transformar al mundo”, se lee al respecto de la muestra. La curaduría corrió a cargo de Dina Comisarenco y Tonatiuh López, y la museografía a cargo de Daniel Castro. La exposición se encuentra en el Vestíbulo de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero de la Universidad Iberoamericana (en Reforma 890, colonia Lomas de Santa Fé) hasta el 7 de abril.

En la Cineteca “Los reyes del pueblo que no existe”

El documental Los reyes del pueblo que no existe (2015), ópera prima de Betzabé García, sigue en la Cineteca Nacional. La cinta ganadora de 52 premios internacionales, entre ellos Mejor documental en el Festival de Cine de Morelia y el Golden Eye for Best International Documentary del Zurich Film Fstival, muestra la historia de tres familias mexicanas que viven en un pueblo parcialmente inundado en el Noroeste de México. A pesar de ese suceso y la soledad se niegan a marcharse: Pani y Paula se rehúsan a cerrar su tortillería y dedican su tiempo libre a rescatar al pueblo de las ruinas; Miro y su padres sueñan con marcharse pero no pueden; Jaimito y Yoya, aunque sienten miedo, tienen todo lo que necesitan en ese lugar. La cinta de 90 minutos tiene funciones este sábado a las 15:15 y 17:15 y domingo a las 13:45 y 16:30 horas en la cineteca. Consulte la cartelera completa en www.cinetecanacional.net donde puede comprar sus boletos de manera anticipada, o bien directo en Av. México-Coyocán 389 Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez.

Ricardo II de Shakespeare en el Cenart

Descrita como una versión contemporánea, irreverente, llena de percusiones y rock, la puesta Ricardo II de William Shakespeare se encuentra en el Teatro Salvador Novo del Centro Nacional de las Artes. Ricardo II cuenta, con traducción y dramaturgia de Lisa Carrión, narra cómo el mandato del Rey Ricardo II se ve amenazado tras una serie de decisiones desafortunadas de su parte y es entonces que un grupo de nobles encabezados por su primo, Enrique Bolingbroke, demanda justicia tras el despojo de sus bienes y el aumento desmedido de impuestos. Aun cuando Ricardo intenta confrontar las rebeliones, convocando el nombre divino que lo ha ungido monarca, su poder merma y sus estrategias no funcionan: la belleza y el arte son sus fuertes, no la guerra ni la política. Al respecto el director de la puesta Gustavo Luviano comentó que “no estamos apostando al teatro viejo, de realismo inoperante, sino al que cuenta una historia que hoy en día es difícil o complicado encontrar. En este sentido, es una visión sobre un Shakespeare poco conocido, que cuenta una historia y que no está plagado de ocurrencias”. Ricardo II se presenta a partir de este viernes en el Teatro Salvador Novo del Cenart (Metro General Anaya) hasta el 9 de abril Con funciones de jueves y viernes 20 horas, sábado a las 19 horas y domingos a las 18 horas. Taquilla de 120 pesos y los jueves de 30 pesos.

México es Cultura

Cualquier tipo de actividad cultural en la ciudad puede encontrarla en la página electrónica www.mexicoescultura.com del Conaculta, con información completísima en: búsqueda de museos, recintos o centros, diversas ramas de las artes clásicas como teatro, danza, literatura, plástica, música, arquitectura, cine… es decir, exposiciones, conferencias, conciertos, encuentros, lecturas, además de visitas guiadas, eventos infantiles, hasta tradiciones populares. Consulta libre. También cuenta con un número telefónico, 01800CULTURA.

Museos con visitas interactivas

Otra oferta interesante del Conaculta es la opción de la página del Museo del Palacio de Bellas Artes que forma parte de los Museos Interactivos y que acaba de darse a conocer. Hay un mapa que le mostrará el recorrido para ver los murales de manera digital y con zoom propio a diez centímetros de distancia real. Así, recorra palmo a palmo y al detalle las obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro y Manuel Rodríguez Lozano en: www.museopalaciodebellasartes.gob.mx Pero también puede recorrer en 3D y con tecnología de 360° otros tres recintos más: www.museocasadecarranza.gob.mx

www.museoculturaspopulares.gob.mx

www.museoferrocarrilesmexicanos.gob.mx

Actividades de la Secretaría de Cultura de la CDMX

Para conocer la cartelera de actividades de la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de México, visite la siguiente página: www.cultura.cdmx.gob.mx/