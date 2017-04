Cierra el periódico Norte de Ciudad Juárez, tras asesinato de Miroslava Breach

CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- El asesinato de Miroslava Breach Velducea el pasado 23 de marzo, generó el cierre de la versión impresa del periódico Norte de Ciudad Juárez, donde la periodista laboró como directora editorial y posteriormente como colaboradora de la columna Don Mirone, en ese mismo rotativo.

El director de Norte de Ciudad Juárez, Óscar Cantú Murguía, se despidió este domingo de sus lectores y atribuye el cierre a la falta de garantías para ejercer el periodismo y a adeudos que dejó la administración de César Horacio Duarte Jáquez y que no ha liquidado el gobierno actual.

La carta de despedida es la siguiente:

La trágica y sentida muerte de Miroslava Breach Velducea –colaboradora nuestra– el pasado 23 de marzo, me ha hecho reflexionar sobre las adversas condiciones en que se desarrolla el ejercicio del periodismo actualmente. El alto riesgo es el ingrediente principal.

Las agresiones mortales, así como la impunidad contra los periodistas, han quedado en evidencia, impidiéndonos continuar libremente con nuestro trabajo.

A lo largo de casi 40 años de promover la prensa libre, 27 de ellos desde Periódico NORTE de Ciudad Juárez, tratamos de informar con la mayor veracidad, objetividad, honestidad y transparencia.

Tomamos infinidad de causas, de riesgos que se convirtieron en batallas, unas más duras que otras, respetando siempre los valores de libertad, justicia y Estado de Derecho; movidos por la convicción y el amor a la ciudad y a sus ciudadanos, en la búsqueda incansable de la anhelada calidad de vida.

Este día, estimado lector, me dirijo a usted para informarle que he tomado la decisión de cerrar este matutino debido a que, entre otras cosas, no existen las garantías ni la seguridad para ejercer el periodismo crítico, de contrapeso.

Este ejemplar que tienen en sus manos será la última edición impresa que NORTE de Ciudad Juárez publique.

En estos 27 años, con sus muy honrosas excepciones, se nos dejó solos. Luchamos contra corriente, recibiendo embates y castigos de particulares y gobiernos por haber evidenciado sus malas prácticas y actos de corrupción, que sólo jugaron en detrimento de nuestra ciudad y de quienes habitamos en ella.

El irresponsable incumplimiento de las administraciones públicas de los tres niveles de Gobierno también nos orilla a tomar esta decisión, ante la soberbia negativa de pagar los adeudos contraídos por la prestación de servicios.

Satisfecho me siento de haberle entregado a esta frontera cientos de empleos, de haber sido escuela y semillero de personalidades que se foguearon en este medio y que ahora ocupan puestos públicos o ejercen sus carreras profesionales con éxito.

Cumplí como ser humano, como ciudadano, como creí conveniente hacerlo, con convicción y amor por mi ciudad; luché acompañado de colaboradores leales hasta el final, a quienes les estoy infinitamente agradecido.

Todo en la vida tiene un principio y un fin, un precio que pagar. Y si éste es la vida, no estoy dispuesto a que lo pague ni uno más de mis colaboradores, tampoco con mi persona.

Muy agradecido estoy con aquellos anunciantes y lectores que nos acompañaron a lo largo de este viaje.

Por mi parte, soy un hombre de combate que seguirá luchando desde otras trincheras, aportando siempre, siendo leal a mis ideales y a mi ciudad.

Gracias Lic. Oscar A. Cantú Murguía