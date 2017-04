De medio millón de dólares, casa de César Duarte en Texas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de darse a conocer que César Horacio Duarte Jáquez, prófugo de la justicia, ha sido visto en El Paso, Texas, el portal enlapolitika.com confirmó que desde 2011 el exgobernador de Chihuahua posee una residencia en esa ciudad fronteriza.

Destacó que la propiedad se localiza en la zona residencial denominada The Retreat at Sky Island, en la calle Crimson Cloud Ln No. 343, y el condado de El Paso la ha valuado en cerca de medio millón de dólares.

De acuerdo con la información conseguida por el reportero Julio Roa, la casa –registrada a nombre de Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador– fue adquirida el 31 de agosto de 2011, a sólo 11 meses de la llegada de Duarte Jáquez al gobierno de Chihuahua.

La residencia cuenta con cuatro baños, tres recámaras, una chimenea, acabados en la cocina con piedra de granito, refrigerador, estufa, horno de microondas y lava vajillas de acero inoxidable. Mide mil 039 metros cuadrados aproximadamente y tiene una amplia cochera, además de una “casita” para huéspedes.

Según los documentos obtenidos por enlapolitika.com, renovaciones mayores –una ampliación y un recinto al patio de la casa– fueron ejecutadas a la residencia del exgobernador, y los permisos para los trabajos aparecen a nombre de Gómez Fong. Dichas renovaciones se efectuaron en octubre de 2014.

El pasado 31 de marzo, la Organización Policial Internacional (Interpol) publicó la ficha de búsqueda del exgobernador, solicitada por la Procuraduría General de la República (PGR).

En tanto, la Fiscalía de Chihuahua notificó a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales de la PGR sobre una orden de aprehensión girada en contra del exmandatario prófugo, por su probable responsabilidad en el delito de peculado.

Con la ficha roja, el priista podría ser aprehendido en cualquiera de los 190 países donde la Interpol actúa.