Patriots regresa a Brady par de jerseys robados en Super Bowl (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tom Brady, quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, recibió el par de jerseys que fueron robados por el mexicano Mauricio Ortega, quien se desempeñaba como director del periódico La Prensa, de la familia Vázquez Raña.

Los artículos fueron entregados al mariscal por el dueño del equipo, Robert Kraft.

“Esto está bueno. Es maravilloso”, dijo Brady, quien no pudo ocultar la emoción, en un acto que tuvo lugar en la residencia del empresario, casi dos meses después del triunfo de Nueva Inglaterra por 34-28 frente a los Falcons de Atlanta en el Super Bowl, el pasado 5 de febrero.

They're back! Robert Kraft presents Tom Brady with the jerseys he wore in Super Bowl XLIX and Super Bowl LI. pic.twitter.com/0AsuqS1j3Z

— New England Patriots (@Patriots) 3 de abril de 2017