Gremio cultural y periodístico pierde a uno de sus grandes: Sergio González Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gremio cultural del país perdió a uno de sus grandes intelectuales. Esta mañana falleció el escritor y periodista Sergio González Rodríguez a la edad de 67 años a causa de un infarto, quien fue uno de los primeros literatos en denunciar en sus libros los feminicidios de Juárez en los noventa.

Sus restos son velados en la Funeraria Gayosso de Félix Cuevas.

A través de redes sociales autores como Alberto Chimal, Enrique Krauze, Mauricio Montiel Figueiras y la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, así como el área de Cultura UNAM y la Coordinación Nacional de Literatura del INBA, entre otras instituciones, fueron de los primeros en lamentar el deceso del autor de la novela La noche oculta (1990).

Con reconocimientos en México y el extranjero, como el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez (1995), y Casa América Catalunya a la Libertad de Expresión en Iberoamérica (2013), González Rodríguez es autor de los volúmenes Huesos en el desierto (2002), El hombre sin cabeza (2009) y Campo de guerra (2014, ganadora del Premio Anagrama, donde firmó con el pseudónimo El Becario), una trilogía que toca los temas del feminicidio, violencia y narcotráfico en nuestro país.

Fue a raíz de esta última novela y el premio que le concedió Anagrama que el editor Jorge Herralde lo consideró como “un periodista de enorme prestigio en México y América Latina. Un reportero valiente.”

Una de las últimas presentaciones en público de González Rodríguez fue la que realizó el pasado 26 de febrero, en la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, donde fungió como uno de los presentadores del volumen Jinetes de Tlatelolco (Ediciones Proceso, 2016), del reportero Juan Veledíaz, volumen que profundiza en las fuerzas armadas a través de los altos mandos del Ejército, desde la década de los sesenta al descrédito en nuestros días, historia contada a través de la vida de Ernesto Gutiérrez Gómez-Tagle, comandante del Batallón Olimpia.

Ahí aprovechó para recordar los 40 años de Proceso (cuyo primer número se publicó el 6 de noviembre de 1976), así como la labor periodística del semanario luego de pedir un minuto de silencio por los fundadores de la revista Vicente Leñero (1933-2014) y Julio Scherer (1926-2015).

Considerado por muchos como una voz honesta e independiente en el periodismo, fue autor de ensayo, novela, crónica y guiones (en la serie de televisión México Siglo XX). Colaborador en México en la Cultura, Letras Libres y Nexos, así como profesor de posgrado en el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora.

A continuación, ofrecemos la entrevista que realizara Claudia Marcucetti Pascoli para su libro de reciente edición De lecturas y vidas. 80 entrevistas sobre el poder de los libros (Ediciones B. México, marzo 2017, 209 páginas), con Sergio González Rodríguez, publicada por cortesía de la autora y arquitecta italiana, conductora televisiva de Apuntes de viaje (en Capital 21) y Cambio literal (en Proyecto 40), nacida en La Spezia:

–¿Qué libro cambió tu vida?

–Recuerdo uno en especial, se llama El retorno de los brujos de Jacques Bergier y Louis Pauwels, dos escritores franceses que lo publicaron a principios de los años sesenta.

“Es un libro muy interesante porque incluía en sí muchos libros. Sí, es un libro múltiple –actualmente ya es difícil de conseguirlo—y que en su momento fue etiquetado como esotérico, sin embargo, era tremendamente literario y filosófico. Habla de historia, de mitos, de lo sagrado, y por si fuera poco incluía cuentos de autores que para mí era fascinante leer, porque no los conocía.

“Por ejemplo, incluía El aleph de Jorge Luis Borges y también un cuento extraordinario de Arthur C. Clarke que se llama, si mal no recuerdo, Los nueve billones de nombres de Dios.

“Cuando uno es muy joven y entra en la literatura de un modo variado, empieza a formarse una mentalidad de lectura múltiple, por eso recuerdo esta obra con enorme afecto, ya que realmente marcó mi concepción de la literatura y, sobre todo, de la lectura. Los libros se desdoblan y con ellos entras en dimensiones verdaderamente imprevistas y sorpresivas, y esto hace que la imaginación corra. Actualmente la tecnología nos da las cosas de inmediato, súbitas; con el libro impreso, con la lectura, hay que imaginar mucho […]

“Cuando te enfrentas a textos como los de Jorge Luis Borges de muy joven, en este caso, de niño, empiezas a entender el mundo de otro modo. Lo mismo vale para Arthur C. Clark con su cuento extraordinario…

“El aleph es muy conocido y no necesito evocarlo; pero en el caso de Arthur C. Clarke, su cuento es sobre unos monjes que solicitan una computadora para calcular el número de los posibles nombres de Dios y no revelaré el final, pero es extraordinario. Cuando te planteas estos temas y tienes una mentalidad muy nueva, la literatura te cambia la concepción integral de todo, no solamente de la misma literatura, y esto es fundamental para la formación de cualquier persona. En mi caso, lo fue.”

–¿Qué es la literatura para ti?

–La lectura es la principal ocupación de mi vida, aparte de respirar, comer y todo lo demás.

“La lectura lleva a desdoblar el mundo como si fuera un libro, y eso es lo que más me interesa del fenómeno de leer. No solamente estás abriendo un libro, sino que estás abriendo el mundo, el universo, la creación, la posibilidad de relacionarte con las personas de modo múltiple, eso es lo que te da la lectura.

“Por lo mismo es tan decisiva para mí. Todos los días leo y leo mucho, leo películas, leo obras de arte y leo libros, desde luego, todo eso se conjunta en un mismo universo de lectura.”