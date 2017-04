AMLO pide a Peña “respetar la voluntad” de los mexiquenses sin “repartir migajas”

TOLUCA, Edomex. (apro).- Con la presencia de los senadores Miguel Barbosa, quien renunció al PRD para apoyar a Morena en el Estado de México, y Alejandro Encinas, integrante del movimiento Por México Hoy junto con Cuauhtémoc Cárdenas, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, celebró el crecimiento de este partido en la entidad que –aseguró–, ganará la elección para gobernador con su candidata Delfina Gómez el próximo 4 de junio.

Desde el Teatro Morelos de esta capital, llamó al presidente Enrique Peña Nieto a que “respete la voluntad del pueblo mexiquense” y deje de mandar a funcionarios federales al estado “a repartir migajas” para imponerse con la compra del voto.

“Hay todavía una oportunidad de que se respete la voluntad del pueblo del Estado de México. De todas maneras nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde. Nosotros tenemos que advertir a la gente que eso que entregan es pan para hoy y hambre para mañana. El pueblo ya no está para migajas. El pueblo lo que exige es justicia”, aseguró.

El tabasqueño recordó a Peña Nieto las palabras del presidente Francisco I. Madero, quien recomendaba a los gobernadores respetar el voto ciudadano.

Y ante la actitud gubernamental, solicitó a los mexiquenses ayudar a construir todos los comités de Morena, sección por sección y “trabajar todos en la promoción, en la defensa del voto”.

López Obrador aseguró que vencerán a los dos contendientes principales de Morena: el priista Alfredo Del Mazo y la panista Josefina Vázquez Mota.

Del primero, dijo, “pertenece a una dinastía corrupta del Estado de México. Sólo porque es primo de Peña Nieto quiere ser gobernador, pues no”, añadió.

Recordó que como legislador, Del Mazo aprobó los llamados gasolinazos, mismos que la candidata morenista Delfina Gómez, hoy diputada federal con licencia, votó en contra

De Vázquez Mota, rememoró que fue candidata presidencial en 2012, pero al finalizar la contienda “se alineó” al régimen, desapareció y se sabe que recibió mil millones de pesos para “supuestamente ayudar a migrantes y no ha demostrado nada, pero tomar esa cantidad significa un acto de lesa humanidad”.

Decálogo “gobierno austero”

Respecto a la campaña, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, informó que asistirá a 50 actos de la maestra Delfina Gómez porque, bromeó, “en una de esas van a venir a hacer campaña Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Pero aquí los vamos a enfrentar, les vamos a ganar en buena lid a la mafia del poder”.

En su oportunidad, Gómez Álvarez llamó a los mexiquenses a estar alertas porque se están enfrentando “al aparato gubernamental que encabeza Peña Nieto y Eruviel Ávila, a Del Mazo y a la más grosera, ofensiva y despiadada de las campañas de los gobiernos federal y estatal”.

La morenista criticó el derroche de recursos públicos producto del trabajo diario de los ciudadanos, pero que –aseveró– los del PRI y los del PAN han convertido en una “sofisticada maquinaria para la corrupción para administrar la fábrica de pobres de patente priista”.

La aspirante rechazó que con esas ideas “van a lograr el triunfo” porque “la gente ya despertó y les va a demostrar que por mucho dinero que tengan, Morena va a ganar el próximo 4 de junio”.

Añadió: “Ha llegado la hora de decirle adiós al Grupo Atlacomulco. Es la hora de decirle adiós al PRI, es la hora de decirle adiós al PRIAN. Adiós a la corrupción y a la indiferencia que tanto han lastimado a la gente. No será nada fácil. ¡Por supuesto que no! Sabemos a quién enfrentamos y enfrentamos al aparato gubernamental que encabeza Peña Nieto y Eruviel Ávila.

“Me queda claro que no sólo competimos contra el tercero de la dinastía Del Mazo. No es sólo Alfredo Tercero al que vamos a enfrentar. Enfrentamos todos nosotros y los que no pudieron venir a la más grosera, ofensiva y despiadada campaña de los gobiernos federal y estatal que se haya visto en entidad alguna”.

La exalcaldesa resaltó que sólo faltan 62 días para llegar al Palacio de Gobierno, gracias a los votos de millones de mexiquenses con los que derrotarán “a esta banda de delincuentes tricolores y azules”.

Luego, adelantó que en los próximos días dará a conocer su programa de gobierno para mejorar la economía, impulsar el campo, terminar con la inseguridad, crear empleos, así como apoyar a jóvenes y madres solteras.

Por lo pronto, presentó el decálogo para un “gobierno austero”:

Integración de un gabinete plural y profesional. Presentación obligatoria de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. Definición de programas con participación social. No se tolerarán actos de corrupción. Evaluación permanente a los integrantes del gabinete y sus equipos de trabajo.

6.- Instauración de un gobierno incluyente.

7.- Rendición de cuentas y transparencia.

8.- Instrumentación de medidas de austeridad y racionalidad en el gasto.

9.- Vocación social y de servicio publico.

10.- Construcción de una gran alianza social.

Por su parte, el coordinador de la campaña, Horacio Duarte, destacó que no sólo van a hacer campaña “para derrotar a estos que se sienten invencibles”, sino para generar conciencia en los mexiquenses y que el 4 de junio puedan sepultar cualquier intento gubernamental de no respetar la voluntad popular.

“Se equivoca Peña Nieto al imponer un capricho personal y familiar. Vamos a derrotar al primazo presidencial. Y al PAN también le decimos que ni ande de palero haciéndole juego al PRI que su candidata que poca moral tiene que mejor aclare qué hizo con los mil millones que le pidió a Peña Nieto. El PAN sólo viene al Estado de México a ser el ‘plan b’ de Peña Nieto. Así los vamos a derrotar, desde abajo y sin dinero. Desde abajo y con nuestra palabra”, indicó.