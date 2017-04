Tribunal desecha quejas de Fiscalía contra jueza del caso Rodrigo Medina

MONTERREY, NL (apro).- Por “absurdas”, un Tribunal Colegiado desechó las denuncias que presentó la Fiscalía Anticorrupción estatal en contra de la juez de distrito que ha otorgado amparos al exgobernador Rodrigo Medina y a algunos de sus excolaboradores que, con estos recursos, han eludido el encarcelamiento que demandaba el MP.

En un acuerdo publicado hoy, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia penal del Cuarto Circuito decidieron declarar infundados los planteamientos de pérdida de imparcialidad que promovió el fiscal Ernesto Canales contra la juez quinto de distrito en materia penal de esta entidad, Beatriz Jaimes Ramos.

“Cabe aclarar que los magistrados también resolvieron la recusación 8/2017 vinculada con los anteriores asuntos, la cual fue declarada sin materia, lo que implica que no entraron al estudio de fondo, razón por la cual su contenido no se considera relevante”, señala el resolutivo publicado en la página del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Además, el mismo Tribunal Colegiado consideró infundados los planteamientos presentados por la Procuraduría local en los expedientes 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 9/2017 y 10/2017, iniciados a petición del subprocurador especializado en Combate a la Corrupción, por los amparos que otorgó la acusada a varios exfuncionarios y allegados a Medina de la Cruz.

La madrugada del 26 de enero, un juez de control ordenó que Rodrigo Medina fuera enviado al penal de Topo Chico como recurso preventivo, tras vincularlo por el delito de ejercicio indebido de funciones, luego de encontrar elementos para suponer que había manejado de manera indebida más de 3 mil millones de pesos en estímulos a la armadora de automotores KIA.

La noche de ese mismo día el priista fue liberado por un amparo que la defensa tramitó ante Jaimes Ramos, la misma juez que, en días posteriores, otorgó protección a otros allegados a Medina que comparecieron por el mismo expediente judicial.

Por ello, Canales Santos promovió, el 15 de febrero, la denuncia ante la PGR, al considerar que la juez se había extralimitado en sus funciones.

Al explicar los motivos para desechar las demandas, los magistrados consideraron que el promovente de la queja no había comprobado, mediante datos objetivos, que la jueza hubiera actuado de manera parcial para favorecer a los exfuncionarios señalados.

“De aceptar esa postura, se llegaría al absurdo de que bastaría la presentación de una acusación de carácter grave para que el recusante consiguiera caprichosamente que el asunto que le interesa lo resuelva el órgano jurisdiccional que mejor le acomode, lo cual evidentemente es incompatible con la finalidad y función que tienen las causales de impedimento en el sistema de impartición de justicia que rige en nuestro país”, justificaron los magistrados.

Denunciarán a PGR ante la OEA

La Fiscalía Anticorrupción denunciará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la presunta inacción de PGR que, al abstenerse de investigar a la jueza denunciada, evidencia que protege a Medina.

En conferencia de prensa, Canales señaló que el MP Federal no ha avanzado en las indagatorias contra Jaimes Ramos, en espera de que sean resueltas las instancias de revisión que hay en su contra.

“Es una posición totalmente absurda. Trastoca todo el orden jurídico del país. Ahí es donde sí procede lo que se refería, que sí había instancias federales que protegieran a Rodrigo Medina. Y es absurda, porque lo que la Subprocuraduría denunció como conducta delictiva es lo que hizo la jueza al liberar a Medina, no lo que instancias posteriores vayan a resolver”.

“No tenemos otra conclusión, de hecho lo está haciendo, no dejamos ese punto ahí, estamos haciendo gestiones ante la PGR, en su momento elevaremos esto a instancias superiores, inclusive internacionales, porque no es aceptable que la PGR no entre al estudio de una denuncia contra una juez federal”, aseveró y dijo que remitirían la queja a la OEA.