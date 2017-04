Gobierno, ALDF y Constituyente inician defensa de la Constitución de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la designación de más de 30 delegados y la acreditación de exdiputados constituyentes como sus representantes, la Consejería Jurídica del gobierno capitalino y la Asamblea Legislativa, respectivamente, iniciaron la defensa formal de la Constitución de la Ciudad de México por las impugnaciones interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Como parte de la defensa, anunciaron que formarán grupos temáticos y pedirán audiencias ante el máximo órgano de justicia del país. Además, los constituyentes están convocados para reunirse el próximo jueves 6 en la tarde en la antigua casona de Xicoténcatl, sede de la Asamblea Constituyente y donde se redactó la primera carta marga de la capital.

Este martes, al terminar el plazo concedido por la Corte, el consejero jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados –en representación del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera–, acudió a la sede máxima del Poder Judicial del país para presentar en la Oficialía de Partes los argumentos legales contra las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por los partidos Morena y Nueva Alianza, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Ahí explicó que como parte de la estrategia de defensa, acreditaron a más de 30 delegados legales, entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas, Clara Jusidman, Ifigenia Martínez y Juan Ramón de la Fuente, Mauricio Merino –exdiputados constituyentes, integrantes de los grupos Redactor y de Asesores Externos, así como connotados doctores en Derecho de la UNAM– quienes formarán grupos temáticos y solicitarán audiencias ante la Corte.

Otros acreditados son: Porfirio Muñoz Ledo, Humberto Lozano, Ana Laura Magaloni, Lol Kin Castañeda, Carlos Cruz, Enrique Ortiz, Rogelio Muñiz, Juan Luis González Alcántara, Xóchitl Mejía, Ariel Rodríguez Kuri, Santiago Corcuera, Loretta Ortiz, Guadalupe Loaeza, Leoba Castañeda, Eduardo López Betancourt, Carlos Daza Gómez, Raúl Carranca y Rivas, Elías Polanco Braga, Pedro Hernández Gaona y Amalia García.

Impugnaciones sin seriedad

Según el consejero Granados, algunas de las impugnaciones fueron constituidas “sin seriedad”. En concreto, se refirió a la interpuesta por la PGR que, dijo, no puede impugnar la Carta de Derechos de la Constitución capitalina porque la propia SCJN ha señalado que los derechos deben ser progresivos y nunca disminuidos, además de que “sólo puede interponer controversias en materia penal”.

De hecho, lamentó que, en su argumentación, la PGR señala apartados de artículos “inexistentes” en la Constitución. Por ejemplo, dijo, “hace referencia al artículo 6, apartados A y C numerales 1 y 6 y el apartado C únicamente tiene numerales del 1 al 3, es decir, no contiene un numeral 6”.

Más: “Del artículo 9 menciona los apartados D y F numeral 3, párrafo 7, aun cuando y quiero precisar que el numeral 3 contiene únicamente un párrafo, es decir, no contiene un párrafo 7”.

También sobre la impugnación de la PGR –cuyo titular, Raúl Cervantes, fue constituyente, pero dejó el cargo para asumir la dependencia federal– el diputado constituyente Porfirio Muñoz Ledo agregó que “la impugnación madre es la de la PGR pero se sustenta en argumento de pica pleitos”.

Y aseguró: “La Procuraduría no tiene competencia para esta argumentación, sino (solo) para cosas penales. Por eso suelo decir que nos confundieron con el cártel de Xicoténcatl”.

Conocedor de todo el proceso de elaboración de la Constitución capitalina, Muñoz Ledo confió en la decisión de los ministros de la SCJN pero les pidió “no judicializar la política parlamentaria”.

Según Manuel Granados, las respuestas a las controversias constitucionales del Senado, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República no fueron presentadas hoy pues aún se encuentran en los tiempos legales para hacerlo.

Sobre las impugnaciones de Morena y Nueva Alianza mencionó que los partidos políticos solo tienen atribución para objetar lo relacionado en materia electoral.

Y respecto a la objeción de la CNDH –sobre la petición ciudadana de ajuste de tabuladores de remuneraciones y percepciones de los servidores públicos–, aclaró que dicho órgano solo está facultado para materias que versan sobre derechos humanos.

Constituyentes se preparan

Para mañana miércoles se tiene previsto que el presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, el senador Alejandro Encinas, acuda a la SCJN para presentar una reclamación por que el ministro Javier Laynez Potisek no convocó a ésta a la defensa de la Constitución. En ella planteará reivindicar la competencia de la Constituyente como autoridad emisora de la carta magna.

Además, el jueves 6 todos los constituyentes están convocados para reunirse, a las 17 horas, en la antigua casona de Xicoténcatl para sesionar de nueva cuenta.

Mientras, el pasado martes 3, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna Estrada, presentó ante la SCJN el informe de ley ad cautelam sobre la elaboración de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Además acreditó para la defensa del texto a un grupo de delegados, conformada por integrantes de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente y a funcionarios de esta VII Legislatura ante la Corte.

Se trata de Alejandro Encinas Rodríguez –designado por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa– Clara Marina Brugada Molina de Morena, Mauricio Tabe Echartea y Margarita Saldaña Hernández del PAN, Irma Cué Sarquis del PRI, Bertha Luján Uganda de Morena, Aída Arregui Guerrero de Encuentro Social, así como el Secretario Técnico de la Comisión de Gobierno, Luis Gabriel Sánchez Caballero Rigalt y el director Jurídico de la ALDF, Félix Martínez Ramírez.

Luna Estrada explicó que estos nombramientos se deben a que “ellos son quienes elaboraron la Constitución y conocen bien el espíritu del documento. Además formar un órgano plural donde están representadas todas fuerzas políticas”.

Como parte de la respuesta a la Corte, la ALDF le entregó dos discos duros con alrededor de mil 700 carpetas que incluyen 50 mil archivos sobre la información de la Asamblea Constituyente, como se lo requirió el pasado 10 de marzo.

Por último, Leonel Luna reiteró su llamado a Morena y Nueva Alianza para que retiren las acciones de inconstitucionalidad contra de la Constitución capitalina ya que, dijo, “representaría un acto de congruencia”.