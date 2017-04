Del Mazo pide que López Obrador “deje de hacer campaña” con Delfina Gómez en el Edomex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alfredo del Mazo pidió que Andrés Manuel López Obrador deje de hacer campaña en el Estado de México apoyando a la candidata de Morena, Delfina Gómez.

“Yo he planteado y a partir del momento de las campañas, en donde se entra a la veda electoral, que quienes aspiramos a ganar el Estado de México, hagamos la campaña por nosotros mismos. Por eso invito a la maestra Delfina que sea ella la que haga la campaña y no Andrés Manuel”, declaró el candidato del PRI en una entrevista con Televisa.

Al ser cuestionado por el conductor del noticiero matutino de Televisa, Carlos Loret, sobre el apoyo del gobierno federal a su campaña, Alfredo del Mazo dijo que se comprometería a que no asistan más funcionarios o el mismo presidente Enrique Peña Nieto, si dejaba de participar López Obrador en la campaña de Delfina Gómez.

Ante la insistencia de Loret de Mola de que sigan asistiendo al Estado de México los titulares de varias secretarías del gobierno federal, el priista manifestó:

“Yo me comprometo a que no venga ni un solo secretario de Estado, ni el presidente del PRI, Enrique Ochoa, ni el presidente Peña, si mis compañeros se comprometen a que la campaña la hagan ellos y no tengan que usar recursos de alguien externo”, aseguró.

Del Mazo argumentó que la entrega de programas sociales es por ley y que no van a permitir que nadie, ningún partido político, ninguno de los aspirantes, se los quiera quitar a los mexiquenses.

Durante el mismo programa, Loret del Mola le preguntó a Delfina Gómez si aceptaría que no hiciera su campaña López Obrador en el Estado de México. A esto la candidata de Morena contestó:

“Él no hace campaña. Él viene como dirigente, como líder y es un derecho que tiene como todos los dirigentes. No sé a qué le tienen miedo; la campaña la estoy haciendo yo… ayer estuve sola”.

En la mesa de debate a la que asistieron Delfina Gómez y la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, el priista insistió en el tema de la seguridad así como el transporte público.

“Seré el gobernador que devuelva la seguridad al estado”, dijo al afirmar que trabajará en la prevención, en tener calles iluminadas y acabar con los robos en el transporte público.

Del Mazo reiteró su lema de campaña de ser el gobernador de las mujeres. “Vamos a implementar programas para amas de casa y serán una prioridad en mi gobierno”.

Agregó que impulsará la generación de empleos cercanos a casa, sobre todo para las mujeres de más de 50 años de edad y se refirió a un plan para mejorar el sistema de movilidad.

Por otro lado, al participar en el encuentro del “Día de la Ciudadanía”, convocado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Toluca, Alfredo Del Mazo resaltó la importancia de escuchar a los jóvenes para integrar políticas de gobierno que permitan resolver los grandes retos que tiene el Estado de México.

Destacó que tres millones de jóvenes van a votar el 4 de junio y son los que definirán el rumbo de la elección.

“Ustedes van a decidir en manos de quién quieren dejar a una entidad, que cada año crece 350 mil habitantes, por nacimiento o porque la gente viene a vivir aquí; de ese tamaño es el reto y la responsabilidad de gobernar un estado así”, manifestó el priista.

Por ello, se comprometió a que, de ganar las elecciones, respaldará el desarrollo integral de los jóvenes y de las universidades, impulsará políticas que permitan generar más emprendedores y que vinculen la oferta laboral con los planes educativos de las escuelas para que quienes terminen sus estudios universitarios tengan acceso a la vida productiva.