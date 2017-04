“Necesario, reunirse con empresarios para generar empleos seguros”: Delfina Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La candidata de Morena a gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, consideró necesario reunirse con empresarios mexiquenses con el fin de crear una política pública para “garantizar que los mexiquenses tengan un empleo seguro”.

Durante su presentación ante jóvenes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Toluca, fue cuestionada sobre qué haría como gobernadora contra la informalidad. La maestra en Educación, especializada en Administración de Instituciones Educativas por esa misma institución, explicó:

“Se tiene que crear una política pública de reordenamiento. Tenemos que partir de la realidad de que no se tienen suficientes empleos para tanta gente y por eso llegan a la informalidad. Por eso, me interesa mucho juntarme con empresarios, porque tenemos que hacer una política pública donde tengan primero la seguridad de que hay seguridad. Segundo, que haya propuestas donde ganemos todos, con una política que me enseñaron aquí en el Tec que es ganar, ganar todos”.

La morenista continuó: “Si ustedes como empresarios quieren generar fuentes de empleo, yo lo que pediría como gobernadora es que los mexiquenses tengan un empleo seguro y si eso se hace a través del trabajo conjunto entre empresarios y gobierno ¿cómo va a beneficiar? Que el gobierno no tenga que crear tantos programas sociales que a veces mitigan, insisto, por un momento la necesidad de la gente”.

Gómez Álvarez añadió que también se deben tomar medidas para que el comercio informal no dañe a los empresarios que sí pagan impuestos y darles a éstos incentivos que ayuden a generar empleos.

Entre los asistentes, le lanzaron una pregunta:

–¿Si usted es gobernadora, habrá espacios para los jóvenes?

–¡Claro que sí!

“Por eso vengo a invitarlos. A mí me interesan mucho los jóvenes. Efectivamente son los que nos pueden dar el cambio, los que nos pueden dar la transformación real y bueno pues están cordialmente invitados”, indicó.

La candidata de Morena relató que el pasado lunes se encontró en Amecameca a una señorita que le preguntó que si no gana la gubernatura seguiría apoyando a la gente. Ella le respondió: “Pues sí, ya tenemos esa vocación de servicio”.

Según la morenista, la joven le informó que es ingeniera agrónoma y le gustaría trabajar para el campo. Entonces, la candidata le contestó: “Pues vente a trabajar con nosotros para que veas lo que estamos haciendo en el campo” y le reiteró que ella “recibe con los brazos abiertos a los jóvenes que se quieran sumar a su proyecto”.

“Sin experiencia para robar”

Sobre su desempeño en la administración pública, Delfina Gómez Álvarez comentó a los estudiantes del Tec que durante el tiempo que ha sido precandidata y ahora candidata ha escuchado mucho que hablan sobre su experiencia.

Alguien le dijo: “Mire maestra, lo que usted necesita sólo son tres cosas: Primero, no querer venirse a ser millonaria, porque tenemos salario justo a su función y nada más.

“Segundo, va a tener horario de entrada pero no de salida, porque cuando un funcionario ya es servidor público se debe a su gente, a las necesidades y atenderlas. Tercero, que no olvide sus raíces, que no olvide su identidad. Muchos funcionarios se suben a su tabiquito y parecen globos aerostáticos que para alcanzarlos ya es complicado”.

Tras esa reflexión, la morenista llegó a la conclusión de que no tiene experiencia “para robar, para mentir ni para traicionar”. Así, dijo, la gente la seguirá viendo como quién es, pues vive en una casa desde hace 54 años.

A propósito, pero sin dar nombre, recordó el caso de una presidenta municipal que arribó al poder cuando vivía en una unidad habitacional y después de tres meses ya vivía en una zona residencial.

“Claro que no es malo vivir en una zona residencial, claro, cuando te lo ganas con tu propio esfuerzo, cuando te lo ganas con tu propio trabajo y no a costa de los demás”, afirmó.

Sobre la reforma educativa

En la sesión de preguntas y respuestas –recibió más de 100 cuestionamientos escritos de los estudiantes, según el moderador—, la candidata fue cuestionada sobre la reforma educativa.

La maestra respondió que no es educativa, sino laboral. “Yo estuve en la Comisión de Educación como diputada federal, tuve la oportunidad de platicar con el secretario de Educación, Aurelio Nuño, y le decía que me preocupaba que jamás escuchó que tuviera algún comentario o sugerencia de maestros frente a un grupo.

“Si no se escucha a los maestros de grupo es como si no se escuchara a los campesinos, que no se escuchara a los que viven día a día la práctica pedagógica y saben cómo sus niños llegan desde no comer, desde que tienen quehacer en la casa, desde que hacen un esfuerzo, claro que ellos también tienen voz. Yo lo que le pediría al secretario es que escuche a los maestros. Ellos también tienen su historia y sus propuestas”, dijo.

De acuerdo con Delfina Gómez, en esta reforma “se fue de atrás para adelante”, porque primero se elaboró, aprobó y después se hicieron foros y ahora quieren crear un nuevo modelo educativo, del que dijo: “Yo les puedo decir que no tiene nada de nuevo porque los pilares de la educación desde 2011 ya estaban fundamentándose”.

Y aseveró: “Con todo respeto, el presidente no cumplió lo que dijo”.

Entonces, puso el ejemplo de cuando fue directora de primaria en 2011, recibió libros de inglés para los alumnos y se preguntó: “¿Y la formación de maestros?, ¿cómo voy a enseñar inglés si en mi educación básica, a lo mejor, no me dieron las bases necesarias para enseñar una buena gramática, un buen lenguaje, un buen speelling, que le llaman? ¿Cómo voy a enseñar si no tengo los elementos?”.

Y luego, sugirió: “Dennos a los maestros primero los elementos y después pídanos los que quieran. Nosotros no nos negamos y lo digo como maestra. No nos negamos a la evaluación. Cada año nos evalúan, a mí cada año me evaluaban y cada año tenía mi calificación. Claro que no nos negamos pero sí tiene que haber una participación social no sólo en educación, en muchas áreas. Por eso digo que fue pura ocurrencia”.

De la educativa, la candidata de Morena pasó a hablar de la reforma energética: “El presidente dijo: ahí está la reforma energética y no sube la gasolina y vean ahorita como estamos. ¿Qué mensaje mandamos a los ciudadanos? Pues que los engañamos y que a lo mejor si se hubiera dado de manera honesta o se hubiera analizado bien la situación se pudiera hablar con los ciudadanos. Se debió hablar con los maestros y yo a eso me comprometo”.

“Si gano, será por mi esfuerzo”

La candidata de Morena a gobernar el Estado de México desestimó las opiniones de sus oponentes que la califican como una “marioneta” o un “títere” del presidente nacional del partido, Andrés Manuel López Obrador. Sostuvo que si gana la elección del próximo 4 de junio será gracias a su esfuerzo, porque así lo demostró al ser la primera alcaldesa de Texcoco y la diputada federal “más votada” a nivel nacional en 2015.

“Tengo lo que me he ganado gracias a mi esfuerzo. Yo gané la presidencia de Texcoco no por López Obrador, no por ninguno, sino por una servidora que caminó las 56 comunidades, la que tuvo que platicar con la gente, la que obtuvo resultados fue una señora. Como diputada tuve que caminar Chimalhuacán, tuve que hablar con la gente y fui la diputada más votada de este estado a nivel nacional. Esto no me lo dio Andrés Manuel, me lo dio mi esfuerzo y mi trabajo”, dijo y despertó los aplausos del auditorio.

Añadió: “¿Quién va a tomar las decisiones sobre qué se hace en estado? Soy yo. Porque cuando rinda un informe y cuando tenga que regresar aquí quiero volver con mi frente en alto como lo estoy haciendo ahorita, porque todo ha sido a base de mi trabajo y mi esfuerzo”, agregó.